Nhai thế nào để giảm cân hiệu quả hơn?

Nhai thức ăn đúng cách có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách cải thiện tiêu hóa, giảm lượng calo nạp vào và tăng cảm giác no. Các nghiên cứu cho thấy nhai kỹ thức ăn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, kiểm soát lượng thực phẩm ăn vào và cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhai kỹ thức ăn có thể giúp hỗ trợ giảm cân ẢNH: PEXELS

Nhai kỹ thức ăn là bước cần thiết cho quá trình tiêu hóa. Khi nhai kỹ, thức ăn sẽ được chia thành các phần rất nhỏ, giúp cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng hơn.

Không chỉ liên quan đến tiêu hóa, nhai cũng gửi tín hiệu đến não, từ đó ảnh hưởng đến cảm giác đói và no. Cơ chế này liên quan đến hoóc môn ghrelin có chức năng điều chỉnh cơn đói và hoóc môn leptin giúp kiểm soát cảm giác no. Chúng ta nhai càng nhiều, não càng có nhiều thời gian để nhận biết cảm giác no, nhờ đó giúp tránh ăn quá nhiều.

Một số bằng chứng nghiên cứu phát hiện những người ăn chậm, nhai kỹ có xu hướng ăn ít hơn, nhờ đó giảm được lượng calo nạp vào. Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Appetite cho thấy những người nhai mỗi miếng thức ăn 40 lần sẽ nạp lượng calo ít hơn 12% so với người chỉ nhai 15 lần. Việc giảm lượng calo này đóng vai trò quan trọng với nỗ lực giảm cân.

Không những vậy, nhai kỹ cũng giúp quá trình tiêu hóa đốt nhiều calo hơn. Hay nói cách khác, quá trình chuyển hóa thức ăn ở người nhai kỹ sẽ hỗ trợ giảm cân tốt hơn người ăn nhanh, nuốt vội.

Để nhai kỹ và hỗ trợ giảm cân, các chuyên gia khuyến cáo hãy nhai từ 30-40 lần rồi mới nuốt. Lúc đầu, việc nhai thức ăn như vậy có thể khiến chúng ta cảm thấy là đang nhai quá nhiều. Tuy nhiên, điều này có lợi vì giúp thức ăn được nghiền nát hoàn toàn, nhờ đó cải thiện tiêu hóa.

Khi đang nhai, mọi người hãy đặt muỗng đũa xuống. Cách này cho phép chúng ta ăn chậm lại và giúp não có thời gian nhận tín hiệu no từ hệ tiêu hóa. Trong khi ăn, những việc gây mất tập trung như xem tivi, lướt điện thoại cũng cần tránh. Ăn từng miếng nhỏ để có thể nhai dễ dàng hơn. Uống thêm nước trong bữa ăn sẽ làm mềm thức ăn, giúp nhai và nuốt dễ hơn, theo Healthline.