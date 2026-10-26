Nhận diện tai nạn giao thông: Xe máy giữa dòng container

X E MÁY BỊ ÉP GIỮA NHỮNG "KHỐI THÉP"

Đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn qua phường Long Trường (TP.HCM), kết nối trực tiếp với cụm cảng Phú Hữu, mỗi ngày gánh lượng lớn xe tải, container ra vào vận chuyển hàng hóa. Mặt đường chật hẹp, mỗi chiều chỉ đủ một làn ô tô lưu thông. Mỗi khi 2 xe container ngược chiều tránh nhau, người đi xe máy phải nép sát lề, có lúc chỉ cách bánh xe tải vài gang tay. Trong khi đó, mép đường gồ ghề, chắp vá, nhiều vị trí vướng cột điện, biển hiệu, khiến người đi xe máy khó xoay xở khi phải tránh xe lớn.

Những nguy cơ trên tuyến đường này đã trở thành nỗi ám ảnh sau nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Gần 11 giờ ngày 10.12.2025, bà V.T.M (52 tuổi) chạy xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng từ vòng xoay Phú Hữu về cảng Phú Hữu. Khi đến gần giao lộ với đường 980, xe máy xảy ra va chạm với xe container lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến bà M. ngã xuống đường, bị xe container cán tử vong tại chỗ.

Ông Tài (người chạy xe ôm nhiều năm trên đường Nguyễn Duy Trinh) cho biết cảnh xe máy bị dồn sát lề khi 2 xe container tránh nhau diễn ra thường xuyên. "Mặt đường nhỏ xíu mà xe tải, container chạy quá trời. Tôi chứng kiến 3 - 4 vụ tai nạn rồi, trong năm vừa rồi cũng mấy vụ. Đường nhỏ mà 2 chiếc container đi chèn ép với nhau là cái lề đường không còn luôn, người đi xe máy chạy cặp bên làm sao mà tránh cho nổi nguy hiểm", ông Tài kể.

Xe máy lọt thỏm giữa dòng container trên đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn qua phường Long Trường (TP.HCM)

ẢNH: TRẦN KHA

Xe máy lọt thỏm giữa dòng container trên đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn qua phường Long Trường (TP.HCM)

ẢNH: TRẦN KHA

Xe máy lọt thỏm giữa dòng container trên đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn qua phường Long Trường (TP.HCM)

ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ lo bị xe lớn ép sát, người đi xe máy còn phải đề phòng các phương tiện bất ngờ từ đường nhánh, hẻm dân sinh lao ra. Trên tuyến đường vốn đã hẹp, tình trạng một số xe máy đi ngược chiều càng khiến việc tránh nhau trở nên khó khăn.

Ông Phạm Anh Ngọc (48 tuổi, phường Long Trường) cho hay ban ngày, phụ huynh đưa đón con, người dân đi làm phải chen giữa dòng xe vận tải hàng hóa. Từ khoảng 21 - 22 giờ, xe container lưu thông liên tục, nhiều xe chạy nhanh. "Đường bé tí, có một làn mà xe container thì quá lớn. Người đi xe máy chỉ cần không để ý, sơ sẩy một chút xíu thôi là ngã ra đường bị tai nạn ngay", ông Ngọc nói.

Tương tự, nút giao đường Mỹ Phước - Tân Vạn (TP.HCM) cũng là nỗi ám ảnh của người điều khiển xe máy. Sau 17 giờ, xe container, xe tải nặng, xe khách nối đuôi nhau, ken đặc mặt đường. Hàng trăm xe máy chen giữa dòng xe lớn, tìm từng khoảng trống để nhích lên. Chưa hết, khu vực này đang thi công, mặt đường nhiều ổ gà, gờ lún, bụi bay mù mịt. Nhiều xe máy chạy sát bên hông container, có trường hợp đi ngược chiều, leo lên dải phân cách hoặc cắt ngang đầu xe lớn để đi tắt, dễ rơi vào điểm mù nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Chín (47 tuổi), sống và kinh doanh nhiều năm tại khu vực, cho biết chỉ cần 2 xe lớn chạy song song là dòng phương tiện có thể ùn ứ. Từ 17 - 18 giờ, công nhân tan ca, xe ra vào cảng lấy hàng cùng đổ về, xe máy càng khó xoay xở giữa dòng container.

Theo báo cáo phân tích tai nạn giao thông đường bộ trong 9 tháng năm 2026 của Cục CSGT (Bộ Công an), mô tô, xe máy xuất hiện trong hơn 80% số vụ được phân tích; ô tô tải, xe đầu kéo khoảng 30%. Tuy nhiên, một vụ tai nạn có thể liên quan nhiều loại phương tiện, nên tỷ lệ này không đồng nghĩa người đi xe máy gây ra phần lớn tai nạn.

Đáng chú ý, trên những tuyến đường hỗn hợp, sự chênh lệch về kích thước, khả năng quan sát và quãng đường phanh giữa xe máy với xe tải nặng khiến nguy cơ va chạm cần được đặc biệt quan tâm.

T ÀI XẾ CONTAINER SỢ XE MÁY LỌT VÀO ĐIỂM MÙ

Không chỉ người đi xe máy nơm nớp lo sợ, tài xế container cũng căng thẳng khi lưu thông trên những tuyến đường hỗn hợp, nhiều giao cắt.

Anh Lê Văn Hùng (42 tuổi, hơn 12 năm lái container trên tuyến cảng Cát Lái - Phú Hữu) cho biết nhiều người nghĩ tài xế ngồi trên cabin cao sẽ dễ dàng quan sát các phương tiện xung quanh. Thực tế, xe đầu kéo có những khu vực khó nhìn thấy, nhất là sát phía trước đầu xe và dọc bên phải rơ-moóc. "Khi xe máy chạy lọt thỏm vào khoảng trống bên hông phải, qua gương chiếu hậu, chúng tôi gần như không thấy gì cả", anh Hùng chia sẻ.

Theo anh, nguy hiểm nhất là khi container chuẩn bị rẽ tại giao lộ nhưng xe máy vẫn cố vượt lên bên hông. Do chiều dài của tổ hợp xe, phần bánh sau và rơ-moóc có xu hướng quét vào phía trong góc cua. Nếu người đi xe máy luồn vào khoảng trống này, nguy cơ va chạm với bánh xe rất lớn.

Ngoài ra, tài xế còn lo ngại những trường hợp xe máy bất ngờ tạt ngang đầu xe để quay đầu, cắt mặt khi dừng đèn đỏ hoặc từ đường nhánh nhập vào đường chính ở khoảng cách quá gần. "Xe chở hàng nặng hàng chục tấn trớn rất lớn, khoảng cách phanh dừng không thể ăn ngay như xe du lịch hay xe máy", anh Hùng nói. Theo anh, khi xe máy bất ngờ cắt ngang ở cự ly ngắn, tài xế có thể không đủ thời gian phanh an toàn. Việc đánh lái hoặc phanh gấp để tránh va chạm cũng có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.

Người đi xe máy trước vòng vây xe tải, container ở vòng xoay Kim Hằng (phường Tân Hiệp, TP.HCM, khu vực Bình Dương cũ)

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nguyên tắc tránh điểm mù xe lớn NGUỒN: CỤC CSGT, ẢNH TẠO BẰNG AI

Anh Nguyễn Anh Thư (38 tuổi, tài xế container) cho biết mỗi lần qua vòng xoay Kim Hằng (phường Tân Hiệp, TP.HCM, khu vực Bình Dương cũ) đều rất lo ngại xe máy bất ngờ tạt ngang, lọt vào điểm mù khi container ôm cua. Theo anh, xe chở hàng nặng hơn 40 tấn cần nhiều thời gian để tăng tốc, có khi mất khoảng 20 giây mới thoát khỏi vòng xoay. Nếu đèn xanh chỉ còn 10 giây, tài xế khó di chuyển qua nút giao an toàn.

Theo một cán bộ CSGT, thời gian đèn xanh tại vòng xoay Kim Hằng đã được tăng thêm 15 giây. Sau khoảng 5 ngày điều chỉnh, tình trạng va chạm và ùn ứ bước đầu giảm rõ rệt. Tuy nhiên, kiến nghị tháo dỡ vòng xoay vẫn chưa được thực hiện.

Từ những tình huống trên, người đi xe máy cần đặc biệt tránh chạy song song quá gần bên hông xe tải, container, nhất là phía bên phải; không cố vượt khi xe lớn đang báo rẽ và không bất ngờ tạt đầu phương tiện nặng. Với những tuyến đường hẹp, việc chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách để xe lớn chuyển hướng an toàn quan trọng hơn cố vượt lên trước vài mét.

Theo TS Trần Hữu Minh, Phó vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng), nhận diện dự báo nguy cơ là kỹ năng quan trọng giúp người điều khiển phương tiện phòng tránh tai nạn giao thông. Khi xe tải bật đèn báo rẽ, người đi xe máy cần chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách thay vì tiếp tục chạy sát bên hông và chỉ né tránh khi xe lớn đã ôm cua. Từ đặc thù giao thông hỗn hợp tại Việt Nam, ông Minh đề xuất tăng cường đào tạo kỹ năng nhận diện nguy cơ, nhất là những tình huống xe tải chuyển hướng, phương tiện bất ngờ nhập làn hoặc xuất hiện từ đường nhánh.

Ở góc độ vận tải, ông Lê Trung Tính, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM, cho rằng đối với những tuyến đường rộng từ 3 làn xe trở lên, cần nghiên cứu phân luồng, tách riêng xe máy với ô tô nhằm hạn chế xung đột. Đối với xe tải, xe container, ông Tính khuyến khích doanh nghiệp vận tải từng bước trang bị camera lùi, camera 360 độ để hỗ trợ tài xế quan sát những khu vực khó nhìn thấy. Tuy nhiên, việc đầu tư cần có lộ trình phù hợp vì chi phí trang bị vẫn là trở ngại với nhiều chủ xe. (còn tiếp)