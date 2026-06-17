Nhận định Anh - Croatia (3 giờ ngày 18.6, trực tiếp trên VTV): 'Tam sư' vượt nghịch cảnh

Đội bóng vất vả nhất

"Rõ ràng, chỉ có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra", nhà báo Craig Hope của Daily Mail theo chân đội tuyển Anh ở World Cup 2026 bày tỏ. Mọi sự chuẩn bị dù chu đáo nhất của Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) kể từ khi "Tam sư" đến Mỹ, với chặng tập huấn đầu tiên tại Florida, cuối cùng đã phải chịu thua "ông trời". Đầu tiên là thời tiết ở đây quá nóng, nhiệt độ mỗi ngày từ 32 độ C trở lên và độ ẩm hơn 66%, khiến HLV Tuchel và các cầu thủ vất vả chống chọi. Nhưng nhờ có sự chuẩn bị, họ được trang bị nhiều thiết bị công nghệ hiện đại để đối phó với thời tiết tại Mỹ.

Lịch thi đấu Anh - Croatia Ảnh: FPT PLAY

Harry Kane (9) là chân sút chủ lực của đội tuyển Anh Ảnh: Reuters

Chưa hết, đợt di chuyển trại huấn luyện của họ từ Florida đến Kansas City lại xảy ra sự cố mất trộm toàn bộ trang thiết bị tập luyện, bao gồm cả giày của cầu thủ và bóng tập luyện. Vụ việc khiến nhiều người lo lắng cho hành trình đầy cực nhọc của đội tại kỳ World Cup mà họ đặt nhiều kỳ vọng vô địch. May mắn, giới chức Mỹ đã điều tra và tìm ra thủ phạm, thu hồi hầu hết những gì bị mất cắp, giúp các cầu thủ Anh vẫn có đầy đủ trang thiết bị tập luyện ngay khi họ vừa đến trại tập huấn ở Kansas City.

Điều kiện tập luyện và chuẩn bị là vậy, vấn đề then chốt nhất của đội tuyển Anh là các trận chạy đà cũng không mang lại sự yên tâm cho HLV Tuchel, bởi màn trình diễn của các cầu thủ Anh chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt ở trận thắng nhọc nhằn New Zealand 1-0. Phải đến trận thắng Costa Rica 3-0, HLV Tuchel mới phần nào hài lòng. Nhưng vị chiến lược gia này vẫn im lặng về khả năng ai sẽ có mặt ở đội hình chính thức trận gặp Croatia, ngoại trừ hai cái tên bất khả xâm phạm là đội trưởng Harry Kane và đội phó Declan Rice.

Các trụ cột còn lại, ngay cả ngôi sao Jude Bellingham cũng không rõ liệu mình có thuyết phục được ông thầy người Đức khó tính hay không. Còn tiền đạo Saka phải chạy đua với thời gian để hồi phục thể lực. Trường hợp Saka không thể ra sân, hai cái tên còn lại là Gordon và Rashford sẽ là lựa chọn của HLV Tuchel.

"Về cơ bản, HLV Tuchel cũng đã nắm trong tay đội hình chính thức của mình, những cái tên ở trận thắng Costa Rica có thể đá chính, như thủ môn Pickford, các trung vệ Ezri Konsa, John Stones hoặc Guehi. Hai hậu vệ biên thuộc về Reece James và O'Reilly. Hàng tiền vệ với Rice, Elliot Anderson và trung phong Kane. Những vị trí khác ở hàng công, ông Tuchel chắc chắn đang có những tính toán của mình, trong đó yêu cầu hiệu quả là trên hết", nhà báo Craig Hope nhận định.

Croatia là thử thách không hề nhỏ

Croatia là đội giành vị trí thứ ba tại World Cup 2022, trước đó họ vào chung kết tại Nga 2018. Tương tự, đội tuyển Anh vào tứ kết 2022 và bán kết 2018. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Anh tạm chiếm ưu thế với 6 thắng, 2 hòa và 3 thua. Ở 3 lần gặp nhau gần đây nhất, "Tam sư" đều bất bại trước Croatia gồm 1 hòa, 2 thắng. Nhưng tại đấu trường World Cup lại khác, Croatia đã đánh bại đội tuyển Anh 2-1 sau hiệp phụ tại Nga 2018.

Đến World Cup 2026, Croatia vẫn còn nhiều nhân tố nổi bật như tiền vệ kỳ cựu Modric, tiền vệ Kovacic hay chân sút Perisic, cùng hậu vệ Gvardiol của Man City. Tuy những cầu thủ này có phần lớn tuổi, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của họ vẫn còn hữu dụng, để dẫn dắt thế hệ mới của bóng đá Croatia, sẵn sàng gây bất ngờ cho đội tuyển Anh.