Nhan sắc cô gái vừa được cầu thủ Văn Thanh cầu hôn

Vừa qua, hậu vệ tuyển bóng đá Việt Nam Vũ Văn Thanh chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn gái, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Trên trang cá nhân khoảng 1 triệu lượt theo dõi, cầu thủ Văn Thanh đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cầu hôn bạn gái. Trong bài viết trên trang cá nhân, hậu vệ tuyển Việt Nam bày tỏ mong muốn được đồng hành lâu dài cùng bạn gái, đồng thời gọi đây là “vai trò mới, trách nhiệm mới” trong cuộc sống.
Bạn gái Vũ Văn Thanh là ai?
Tính đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh được ghi nhận phát triển theo hướng ổn định, ít ồn ào. Từ giai đoạn tìm hiểu kín đáo đến khi dần công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội, cả hai cho thấy sự gắn bó và đồng hành trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc. Việc Văn Thanh chính thức cầu hôn bạn gái đánh dấu bước chuyển quan trọng, khép lại hành trình tình cảm bằng một dấu mốc rõ ràng, mang tính tích cực.
Bình luận (0)