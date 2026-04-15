Nhan sắc cô gái vừa được cầu thủ Văn Thanh cầu hôn

Trên trang cá nhân khoảng 1 triệu lượt theo dõi, cầu thủ Văn Thanh đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cầu hôn bạn gái. Trong bài viết trên trang cá nhân, hậu vệ tuyển Việt Nam bày tỏ mong muốn được đồng hành lâu dài cùng bạn gái, đồng thời gọi đây là “vai trò mới, trách nhiệm mới” trong cuộc sống.

Bạn gái Vũ Văn Thanh là ai?

Bạn gái của cầu thủ Vũ Văn Thanh là Trần Bích Hạnh, sinh năm 1993, quê Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Cô được biết đến như một “hot gymer” nổi tiếng trên mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Bích Hạnh còn kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ và sở hữu spa riêng tại Hà Nội ẢNH: FBNV

Trước khi được cầu hôn, Bích Hạnh đã nhiều lần xuất hiện công khai bên Văn Thanh trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ Tình nhân hay những chuyến du lịch riêng. Cặp đôi không giấu chuyện tình cảm mà dần thoải mái chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ ẢNH: FBNV

Văn Thanh và Bích Hạnh được cho là bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2023. Cặp đôi giữ mối quan hệ kín tiếng trong thời gian đầu trước khi chính thức công khai và thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên nhau trên mạng xã hội vào khoảng đầu năm 2025 ẢNH: FBNV

Sau khi được “lộ diện”, Bích Hạnh dần xuất hiện bên Văn Thanh nhiều hơn, cô thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai thi đấu, đặc biệt tại các trận của tuyển Việt Nam. Hình ảnh nàng WAGs (bạn gái hoặc vợ tuyển thủ thể thao) đồng hành cùng Văn Thanh giúp chuyện tình của họ nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ bóng đá ẢNH: FBNV

Dù vậy, Bích Hạnh từng vướng một số tranh cãi trên mạng xã hội. Cô bị đồn đoán về chuyện tình cảm trong quá khứ, thậm chí có bình luận ác ý cho rằng cô “từng quen đại gia”. Trước những thông tin không có bằng chứng, bạn gái Văn Thanh đã thẳng thắn đáp trả, khẳng định quan điểm sống độc lập ẢNH: FBNV

Trần Bích Hạnh được nhận xét có nhan sắc hài hòa, theo hướng hiện đại và trẻ trung. Gương mặt của cô có đường nét rõ ràng, thần thái tự tin, phù hợp hình ảnh năng động. Không theo kiểu sắc đẹp “búp bê”. Bích Hạnh mang nét khỏe khoắn, cá tính, nhưng vẫn giữ được sự cuốn hút riêng nhờ sự chỉn chu trong hình ảnh cá nhân ẢNH: FBNV

Bên cạnh nhan sắc, Bích Hạnh gây chú ý với vóc dáng cân đối, săn chắc nhờ duy trì thói quen tập luyện thể hình trong thời gian dài. Cô sở hữu đường nét cơ thể rõ ràng, hài hòa, đặc biệt là vòng eo gọn gàng, mang thiên hướng khỏe khoắn ẢNH: FBNV

Cuộc sống của Bích Hạnh hiện khá ổn định khi vừa kinh doanh, vừa duy trì hình ảnh trên mạng xã hội. Cô được nhận xét là người kín tiếng, ít phát ngôn gây sốc và chủ yếu chia sẻ về công việc, tập luyện cũng như những khoảnh khắc đời thường bên bạn trai ẢNH: FBNV

Tính đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh được ghi nhận phát triển theo hướng ổn định, ít ồn ào. Từ giai đoạn tìm hiểu kín đáo đến khi dần công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội, cả hai cho thấy sự gắn bó và đồng hành trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc. Việc Văn Thanh chính thức cầu hôn bạn gái đánh dấu bước chuyển quan trọng, khép lại hành trình tình cảm bằng một dấu mốc rõ ràng, mang tính tích cực.