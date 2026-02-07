Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc tuổi 27 của Kaity Nguyễn

Hữu Tín
07/02/2026 06:17 GMT+7

Xuất hiện tại triển lãm giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Dior, Kaity Nguyễn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ở tuổi 27, nữ diễn viên ghi dấu ấn với nhan sắc ngày càng mặn mà, khí chất chín muồi cùng phong thái tự tin của ngôi sao đang ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp.

Nhan sắc tuổi 27 của Kaity Nguyễn - Ảnh 1.

Kaity Nguyễn diện chiếc đầm sơ mi Dior với mức giá hơn 180 triệu đồng mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa tươi mới nhờ họa tiết hoa lá mùa hè

Ảnh: DIOR VIỆT NAM

Nhan sắc tuổi 27 của Kaity Nguyễn - Ảnh 2.

Thiết kế mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch, đồng thời tôn lên vóc dáng gọn gàng sau quá trình giảm cân đầy kỷ luật của nữ diễn viên sinh năm 1999

Ảnh: DIOR VIỆT NAM

Nhan sắc tuổi 27 của Kaity Nguyễn - Ảnh 3.

Đi kèm là túi xách tông vàng và trang sức ánh kim được tiết chế vừa phải, giúp tổng thể trở nên hài hòa và sang trọng. Sự tối giản trong lựa chọn trang phục càng làm nổi bật thần thái tự nhiên và vẻ đẹp trưởng thành của Kaity Nguyễn ở tuổi 27

Ảnh: DIOR VIỆT NAM

Bên cạnh diện mạo ngày càng sắc sảo, Kaity Nguyễn còn cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong tư duy hình ảnh. Sau khi rũ bỏ hình tượng trong sáng từng gắn liền với tên tuổi, nữ diễn viên dần theo đuổi phong cách thời trang chững chạc, phù hợp với những vai diễn có chiều sâu tâm lý và độ "chín" về tuổi đời trong các dự án gần đây như Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu hay Tử chiến trên không

Ảnh: FBNV

Nhan sắc tuổi 27 của Kaity Nguyễn - Ảnh 8.

Sự kiện lần này còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt. Ca sĩ Isaac xuất hiện với phong thái lịch lãm quen thuộc khi lựa chọn phong cách cổ điển pha chút hiện đại

Ảnh: DIOR VIỆT NAM

Diễn viên Anh Tú Atus mang đến sắc thái mới mẻ hơn với cách phối đồ mang tinh thần thử nghiệm. Áo sơ mi kẻ sọc, cà vạt đi cùng quần xanh lá tạo nên tổng thể cá tính, hiện đại. Phụ kiện khuyên tai giúp hoàn thiện hình ảnh phóng khoáng, phản ánh rõ nét gu thẩm mỹ và tinh thần cởi mở với xu hướng thời trang đương đại của nam diễn viên

Ảnh: DIOR VIỆT NAM

Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh mang đến vẻ tươi tắn, nữ tính với lớp trang điểm tông hồng nhẹ, làm điểm sáng cho set đồ đen trắng trị giá gần nửa tỉ đồng. Dáng váy ngắn giúp cô khoe trọn lợi thế đôi chân dài 1,22m. Chiếc túi xách hồng được sử dụng như chi tiết nhấn, tạo sự cân bằng thị giác và thể hiện gu thời trang tinh tế của nàng hậu

Ảnh: DIOR VIỆT NAM


