Nhan sắc tuổi 27 của Kaity Nguyễn

Bên cạnh diện mạo ngày càng sắc sảo, Kaity Nguyễn còn cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong tư duy hình ảnh. Sau khi rũ bỏ hình tượng trong sáng từng gắn liền với tên tuổi, nữ diễn viên dần theo đuổi phong cách thời trang chững chạc, phù hợp với những vai diễn có chiều sâu tâm lý và độ "chín" về tuổi đời trong các dự án gần đây như Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu hay Tử chiến trên không