Nhan sắc tuổi 27 của Kaity Nguyễn

Bên cạnh diện mạo ngày càng sắc sảo, Kaity Nguyễn còn cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong tư duy hình ảnh. Sau khi rũ bỏ hình tượng trong sáng từng gắn liền với tên tuổi, nữ diễn viên dần theo đuổi phong cách thời trang chững chạc, phù hợp với những vai diễn có chiều sâu tâm lý và độ "chín" về tuổi đời trong các dự án gần đây như Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu hay Tử chiến trên không
Ảnh: FBNV
Diễn viên Anh Tú Atus mang đến sắc thái mới mẻ hơn với cách phối đồ mang tinh thần thử nghiệm. Áo sơ mi kẻ sọc, cà vạt đi cùng quần xanh lá tạo nên tổng thể cá tính, hiện đại. Phụ kiện khuyên tai giúp hoàn thiện hình ảnh phóng khoáng, phản ánh rõ nét gu thẩm mỹ và tinh thần cởi mở với xu hướng thời trang đương đại của nam diễn viên
Ảnh: DIOR VIỆT NAM
Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh mang đến vẻ tươi tắn, nữ tính với lớp trang điểm tông hồng nhẹ, làm điểm sáng cho set đồ đen trắng trị giá gần nửa tỉ đồng. Dáng váy ngắn giúp cô khoe trọn lợi thế đôi chân dài 1,22m. Chiếc túi xách hồng được sử dụng như chi tiết nhấn, tạo sự cân bằng thị giác và thể hiện gu thời trang tinh tế của nàng hậu
Ảnh: DIOR VIỆT NAM
