Nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo gần 600 triệu đồng

Ngày 29.7, thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, nhân viên của ngân hàng này vừa ngăn chặn kịp thời một khách hàng có ý định rút gần 600 triệu đồng vì sập bẫy của nhóm giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bà T. (đeo khẩu trang) may mắn được nhân viên ngân hàng cảnh báo về vụ lừa đảo nên không mất oan số tiền gần 600 triệu đồng

TÂN KỲ

Trước đó, vào chiều ngày 28.7, khách hàng Hoàng Thị T. (ngụ tại xã Tân Dân, H.Đức Thọ) đến Phòng giao dịch Đức Lạc (thuộc Agribank Chi nhánh H.Đức Thọ) làm thủ tục xin rút gần 600 triệu đồng tiền tiết kiệm dù chưa đến kỳ hạn rút.

Giao dịch viên Lê Thị Nga đã trực tiếp làm việc, hỏi han thì được biết bà T. muốn rút toàn bộ số tiền để chuyển cho con trai đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội.

Thấy khách hàng có biểu hiện bất thường nên giao dịch viên Lê Thị Nga đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo phòng giao dịch để xin ý kiến chỉ đạo.

Sau khi được nhân viên ngân hàng động viên, bà T. mới tiết lộ vào trưa cùng ngày, bà nhận được một cuộc điện thoại của một người lạ xưng là cán bộ Công an H.Đức Thọ. Người này thông báo bà có liên quan đến 1 vụ án ma túy và Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (Bộ Công an) đã gửi thông tin liên quan về cho Công an H.Đức Thọ.

Bà T. sau đó liên tục nhận được điện thoại gọi đến từ nhiều số khác nhau đe dọa và yêu cầu bà nếu muốn không bị khởi tố bắt giam thì có bao nhiêu tiền phải rút hết và chuyển vào số tài khoản do những người này cung cấp.

Nhóm người trên còn dặn bà T. trong quá trình rút và chuyển tiền, nếu ngân hàng hoặc người thân có hỏi thì nói là chuyển cho con trai ở Hà Nội.

Sau được nhân viên ngân hàng cảnh báo, bà T. đã nhận ra mình là nạn nhân của vụ lừa đảo, nên dừng việc rút, chuyển tiền. Phòng giao dịch Đức Lạc (thuộc Agribank Chi nhánh H.Đức Thọ) cũng đã báo cáo sự việc cho Công an H.Đức Thọ vào cuộc điều tra.