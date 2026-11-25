Mô hình xe tự hành của JAXA tham gia sứ mệnh LUPEX ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.11 đưa tin Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA) vừa ra mắt mô hình thử nghiệm xe tự hành sẽ di chuyển trên cực nam mặt trăng để tìm nước, với tiềm năng có thể sử dụng cho nhiên liệu tên lửa.

Với tên gọi LUPEX, sứ mệnh này đặt mục tiêu đưa xe tự hành của Nhật lên mặt trăng vào năm 2028 với sự phối hợp của Ấn Độ, quốc gia đã thành công hạ cánh tàu vũ trụ gần cực nam mặt trăng vào năm ngoái.

Các khu vực địa cực của mặt trăng có những vùng tối vĩnh cửu và giới khoa học cho rằng những nơi đó có nhiều khả năng tồn tại nước gần bề mặt.

Đội ngũ LUPEX hy vọng xe tự hành sẽ thu thập dữ liệu về số lượng và chất lượng nước, giúp xác định liệu một ngày nào đó nguồn nước này có thể được sử dụng để thám hiểm không gian bền vững hơn hay không.

"Sau cùng, chúng tôi muốn sử dụng nước trên mặt trăng làm nhiên liệu tên lửa", theo quản lý dự án Takeshi Hoshino.

Trên Trạm Không gian quốc tế (ISS), hơn 90% nước được tái sử dụng. Nhưng khi ô xy và hydro được đốt cháy trong động cơ tên lửa, nước đó không thể được thu lại để tái sử dụng, theo ông Hoshino.

"Đó là lý do tại sao mục tiêu then chốt là sản xuất nhiên liệu cho các sứ mệnh thám hiểm mặt trăng trong tương lai, cho dù là quay lại trái đất hay hướng đến sao Hỏa", ông giải thích.

JAXA đã công bố mô hình thử nghiệm 4 chân, sẽ là một phần của xe tự hành LUPEX. Các nhà khoa học đã thử nghiệm khả năng của nó trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm việc leo dốc bằng một chân, tiếp tục di chuyển bằng 2 chân và thử nghiệm di chuyển trong điều kiện chân không.

Xe tự hành này dự kiến xác định các nguồn nước tiềm năng sau khi hạ cánh và khoan vào khu vực thu thập mẫu, theo JAXA.

Năm ngoái, Nhật và Ấn Độ đồng ý cùng theo đuổi sứ mệnh LUPEX, trong đó Ấn Độ phát triển bộ phận hạ cánh, còn Nhật cung cấp xe tự hành.

Tháng trước, JAXA thành công hạ một tàu vũ trụ lên một trong những mặt trăng của sao Hỏa, trong sứ mệnh đầu tiên trên thế giới nhằm thu thập mẫu vật, với khả năng mở ra những hiểu biết mới về nguồn gốc hệ mặt trời và sự sống trên trái đất.