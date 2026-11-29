Theo Hãng thông tấn Kyodo ngày 28.11, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đề xuất cung cấp các khoản trợ cấp và dịch vụ trị giá khoảng 1,62 tỉ đồng cho mỗi gia đình sinh con thứ 3 hoặc những người con tiếp theo. Kế hoạch dự kiến được trình lên Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong thời gian tới, trước khi chính phủ thông qua chiến lược dân số toàn diện vào cuối năm nay.

Hai mẹ con ngắm hoa anh đào tại Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen ở Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 3.2018 ẢNH: REUTERS

Đề xuất do Ban Chiến lược dân số của LDP xây dựng, dưới sự chủ trì của cựu Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Hakubun Shimomura, nhằm giảm gánh nặng tài chính khi sinh và nuôi dạy con cái. Đảng cầm quyền cho rằng những chi phí này cần được chia sẻ rộng rãi trong xã hội, thay vì chủ yếu đặt lên vai các gia đình.

"Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rõ ràng rằng xã hội thực sự ủng hộ việc nuôi dạy con cái", ông Shimomura phát biểu.

Bên cạnh gói hỗ trợ trên, LDP đề xuất mở rộng chính sách chăm sóc và giáo dục mầm non miễn phí, hiện áp dụng cho trẻ từ 3 - 5 tuổi, sang các nhóm tuổi nhỏ hơn. Các biện pháp khác gồm tăng hỗ trợ điều trị vô sinh, ưu đãi thuế cho gia đình có con và khuyến khích hợp tác công - tư phát triển các ứng dụng mai mối.

Đảng cũng đề nghị chính phủ trung ương tăng hỗ trợ tài chính nhằm thu hẹp chênh lệch giữa các địa phương về chi phí chăm sóc y tế, trẻ em và bữa ăn học đường.

Không chỉ tìm cách khuyến khích sinh con, kế hoạch còn hướng tới thích ứng với tình trạng thiếu hụt lao động do dân số suy giảm. LDP đề xuất mở rộng hình thức làm việc linh hoạt, xem xét nâng tuổi nghỉ hưu và điều chỉnh cách xác định nhóm người cao tuổi. Đảng này còn kêu gọi thành lập một cơ quan chuyên trách có quyền điều phối chính sách dân số giữa các bộ, ngành.

Tuy nhiên, tính khả thi của đề xuất vẫn là dấu hỏi lớn. Theo The Standard, LDP chưa làm rõ nguồn kinh phí để triển khai gói hỗ trợ trên. Kế hoạch cũng gây tranh luận về đối tượng thụ hưởng, khi một số ý kiến cho rằng Nhật Bản nên ưu tiên hỗ trợ người trẻ kết hôn và sinh con đầu lòng thay vì tập trung vào các gia đình đã có nhiều con.