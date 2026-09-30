Tokyo 'mệt mỏi' vì mưa 35 ngày không dứt

Theo The Guardian, trung tâm Tokyo đã hứng khoảng 629 mm mưa từ đầu tháng 9 đến ngày 28.9, gần gấp 3 lần mức trung bình. Trong cùng thời gian, thành phố chỉ ghi nhận 45,8 giờ nắng, mức thấp thứ 2 trong lịch sử, trong đó có 14 ngày hoàn toàn không có ánh nắng.

Người đi bộ cầm ô băng qua đường khi trời mưa ở quận Shibuya, Tokyo ngày 20.9.2026 ẢNH: AFP

Mưa kéo dài đang tác động rõ rệt đến đời sống người dân. Giá rau củ, đặc biệt là các loại rau lá xanh, tăng mạnh do mùa màng tại những vùng nông nghiệp quanh Tokyo bị ảnh hưởng. Một nhân viên siêu thị cho biết giá một cây xà lách đã tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 450 yen (khoảng 79 nghìn đồng).

Nhiều người dân cũng than phiền việc quần áo không thể phơi khô, phải thường xuyên sử dụng tiệm giặt sấy.

Chuỗi ngày mưa kéo dài khiến nhiều người dân tìm đến mạng xã hội để bày tỏ sự mệt mỏi. Cụm từ "mệt mỏi vì mưa" xuất hiện ngày càng nhiều sau khi Tokyo không có một ngày khô ráo nào kể từ ngày 27.8. Ca sĩ Yojiro Noda của ban nhạc Radwimps viết ngắn gọn: "Tokyo, cả đời chỉ toàn mưa".

Mưa phùn có lúc giảm trong sáng 30.9, song nguy cơ thời tiết xấu vẫn chưa chấm dứt. Cơn bão thứ 26 đang di chuyển theo hướng đông bắc và có khả năng ảnh hưởng khu vực Kanto, Nhật Bản.

Thời tiết kéo dài còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ Hiromichi Ito, Giám đốc một phòng khám tại Tokyo, cho biết mưa liên tục, áp suất khí quyển thấp và độ ẩm cao có thể gây đau đầu, chóng mặt và ảnh hưởng tâm trạng.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), các đợt mưa mùa thu năm nay kéo dài hơn bình thường. Một số chuyên gia cho rằng hiện tượng El Nino, kết hợp với xu hướng ấm lên toàn cầu, có thể góp phần làm gia tăng các hình thái thời tiết cực đoan.

Tuy nhiên, ông Masayuki Kyoda, quan chức JMA, nói với AFP rằng chưa thể xác định một mối liên hệ trực tiếp giữa biến đổi khí hậu và riêng chuỗi mưa kéo dài hiện nay. Ông cho biết về dài hạn, sự nóng lên toàn cầu đang làm thay đổi thời tiết Nhật Bản, trong đó có xu hướng gia tăng lượng mưa.

Ông Kazuhiro Hirono, một quan chức khác của JMA, cho hay kỷ lục mưa liên tục trước đây của Tokyo là 33 ngày, từ 27.6 đến 29.7.2019.

Đợt mưa kéo dài tại Tokyo diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng nhiều nơi trong khu vực. Tại Thái Lan, khoảng 1,7 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau một đợt thời tiết xấu, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng kể từ giữa tháng 9.