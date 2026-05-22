Sĩ quan dù - tìm kiếm cứu nạn đường không thực hành nhảy dù HÌNH: ĐỘC LẬP

Bộ Quốc phòng vừa hoàn tất đợt huấn luyện thực hành nhảy dù quân sự cho bộ đội không quân và các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt, đóng quân ở địa bàn phía nam.

Phi công quân sự thuộc Trung đoàn không quân 935 nhảy dù ẢNH: ĐỘC LẬP

Lực lượng nhảy dù của không quân gồm các phi công quân sự, sĩ quan nhân viên dù - tìm kiếm cứu nạn đường không của các Trung đoàn không quân 917, 935, 937 (Sư đoàn không quân 370), 910, 920, 940 và học viên đào tạo dù - tìm kiếm cứu nạn đường không (Trường Sĩ quan không quân).

Lực lượng trinh sát đặc nhiệm nhảy dù ẢNH: ĐỘC LẬP

Các đơn vị đặc biệt tham gia nhảy dù là Lữ đoàn Trinh sát - đặc nhiệm 94 (Tổng cục II), Lữ đoàn Đặc công bộ 429 (Binh chủng Đặc công), Tiểu đoàn Đặc công 60 và Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Bộ Tham mưu Quân khu 7), Đại đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh TP.HCM).

Máy bay Mi-171 số hiệu SAR-02 của Trung đoàn không quân 917 thả dù trên không vực sân bay quân sự Biên Hòa ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong 2 tuần liên tục, biên đội trực thăng Mi-171 và Mi-8 của Trung đoàn không quân 917 (Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã thực hiện gần 100 lượt cất hạ cánh, thả dù cho gần 1.000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia huấn luyện thực hành, trên không vực sân bay quân sự Biên Hòa (TP.Đồng Nai), đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Phi công nhảy dù từ máy bay trực thăng Mi-8 số hiệu 7848 của Trung đoàn không quân 917 ẢNH: ĐỘC LẬP

Các huấn luyện viên và sĩ quan dù - tìm kiếm cứu nạn đường không thực hành nhảy dù bằng loại dù PTL-72 ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù PTL-72 cho phép người nhảy thực hiện các kỹ thuật lái, điều khiển hướng và chủ động hạ cánh chuẩn xác ẢNH: MAI THANH HẢI

Hạ dù PTL-72 xuống bãi đáp ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhảy dù lúc bình minh ẢNH: ĐỘC LẬP

Phi công quân sự nhảy dù bằng dù D6 ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhảy dù xuyên mây ẢNH: ĐỘC LẬP

Tiếp đất thành công ẢNH: ĐỘC LẬP

Bộ đội đặc công nhảy dù từ máy bay Mi-171 ẢNH: ĐỘC LẬP

Máy bay Mi-8 thả dù ẢNH: MAI THANH HẢI

Phi công quân sự chờ lên máy bay, theo dõi đồng đội tiếp đất ẢNH: ĐỘC LẬP




















































































































































































































