Bộ Quốc phòng vừa hoàn tất đợt huấn luyện thực hành nhảy dù quân sự cho bộ đội không quân và các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt, đóng quân ở địa bàn phía nam.
Lực lượng nhảy dù của không quân gồm các phi công quân sự, sĩ quan nhân viên dù - tìm kiếm cứu nạn đường không của các Trung đoàn không quân 917, 935, 937 (Sư đoàn không quân 370), 910, 920, 940 và học viên đào tạo dù - tìm kiếm cứu nạn đường không (Trường Sĩ quan không quân).
Các đơn vị đặc biệt tham gia nhảy dù là Lữ đoàn Trinh sát - đặc nhiệm 94 (Tổng cục II), Lữ đoàn Đặc công bộ 429 (Binh chủng Đặc công), Tiểu đoàn Đặc công 60 và Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Bộ Tham mưu Quân khu 7), Đại đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh TP.HCM).
Trong 2 tuần liên tục, biên đội trực thăng Mi-171 và Mi-8 của Trung đoàn không quân 917 (Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã thực hiện gần 100 lượt cất hạ cánh, thả dù cho gần 1.000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia huấn luyện thực hành, trên không vực sân bay quân sự Biên Hòa (TP.Đồng Nai), đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Một số hình ảnh nhảy dù, do phóng viên Thanh Niên thực hiện
