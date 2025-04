Nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM tăng vọt lên đến 53 độ C, cần làm gì?

Nhiệt độ cảm nhận là gì?

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ (Đài Nam bộ), nhiệt độ cảm nhận là mức nhiệt mà cơ thể con người cảm thấy chứ không phải chỉ là con số đo được bằng nhiệt kế. Nhiệt độ cảm nhận được tính dựa trên nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cảm giác nóng hoặc lạnh, như: độ ẩm, Bức xạ mặt trời, gió, nhiệt từ mặt đường, bê tông, nhà cửa… "Nên trong ngày 23.4, nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM lên tới 53 độ C nhưng nhiệt độ khí tượng cao nhất là 35 độ C. Ngày 24.4, nhiệt độ cảm nhận là 52 độ C còn nhiệt độ khí tượng ở mức cao nhất là 36 độ C...", ông Quyết cho hay.