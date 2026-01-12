Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhiệt độ phòng ngủ bao nhiêu là tốt nhất cho tim?

Thiên Lan
Thiên Lan
12/01/2026 09:33 GMT+7

Để có giấc ngủ ngon, rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, kể cả nhiệt độ phòng ngủ. Tuy nhiên, cài đặt mức nhiệt bao nhiêu vẫn là điều gây nhiều tranh cãi.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa BMC Medicine đã tìm ra nhiệt độ phòng ngủ tốt nhất cho tim, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

Trong nghiên cứu, tiến sĩ Fergus O'Connor từ Đại học Griffith (Úc) đã đánh giá tác động của việc tăng nhiệt độ phòng ngủ ban đêm đối với nhịp tim và phản ứng căng thẳng, đặc biệt ở người lớn tuổi, theo trang tin y khoa Medical Express.

Nghiên cứu mới: Nhiệt độ phòng ngủ bao nhiêu là tốt nhất cho tim? - Ảnh 1.

Duy trì nhiệt độ phòng ngủ ở mức 24°C vào ban đêm khi ngủ giúp giảm nguy cơ rối loạn hệ thần kinh tự chủ và tăng nhịp tim

Ảnh: AI

Những người tham gia từ 65 tuổi trở lên, được đeo thiết bị ghi lại nhịp tim và sự biến thiên của nhịp tim trong các khoảng thời gian ngủ ban đêm từ 21 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, trong khi các cảm biến được lắp trong nhà liên tục đo nhiệt độ phòng ngủ.

Kết quả đã phát hiện: Duy trì nhiệt độ phòng ngủ ở mức 24°C vào ban đêm khi ngủ giúp giảm phản ứng căng thẳng, từ đó giảm nguy cơ rối loạn hệ thần kinh tự chủ và tăng nhịp tim ở người lớn tuổi, theo Medical Express.

Tiến sĩ O'Connor giải thích: Khi cơ thể con người tiếp xúc với nhiệt độ cao, phản ứng sinh lý bình thường là tăng nhịp tim. Tim phải hoạt động mạnh hơn để cố gắng lưu thông máu đến bề mặt da để làm mát. Tuy nhiên, khi tim phải hoạt động mạnh hơn và lâu hơn, nó sẽ gây căng thẳng và hạn chế khả năng phục hồi của cơ thể sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao vào ngày hôm trước.

Tiến sĩ O'Connor kết luận: Đối với người từ 65 tuổi trở lên, duy trì nhiệt độ phòng ngủ qua đêm ở mức 24°C sẽ giúp giảm nguy cơ gặp phải các phản ứng căng thẳng gia tăng trong khi ngủ.

Trong khi Tổ chức Y tế thế giới đưa ra hướng dẫn về nhiệt độ tối đa trong nhà vào ban ngày là 26°C, thì giờ đây nghiên cứu này đã tìm ra nhiệt độ lý tưởng vào ban đêm là 24°C.

Tin liên quan

Người trung niên tập đi bộ ra sao để tim khỏe hơn?

Người trung niên tập đi bộ ra sao để tim khỏe hơn?

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, ít rủi ro và phù hợp với hầu hết mọi người, đặc biệt là người trung niên. Đây là nhóm tuổi bắt đầu đối mặt với các vấn đề tim mạch như huyết áp cao, xơ vữa động mạch.

Khám phá thêm chủ đề

nhiệt độ phòng ngủ Giấc ngủ Nhịp tim Người lớn tuổi căng thẳng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận