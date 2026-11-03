Nhiều bên lo ngại viễn cảnh xấu ở Trung Đông

"Chúng tôi thực sự không muốn một đợt đối đầu nào nữa trong khu vực", ông phát biểu tại Đối thoại Manama, sự kiện an ninh thường niên được Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS - Anh) tổ chức tại Bahrain từ ngày 30.10 - 1.11. Đây cũng là quan điểm được các quan chức khác từ vùng Vịnh và các nước Ả Rập chia sẻ tại diễn đàn. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cho rằng một đợt leo thang xung đột nữa sẽ nguy hiểm, tàn phá hơn, cũng như không giải quyết được vấn đề.

Ông Abdelatty phát biểu tại Đối thoại Manama ngày 31.10 Ảnh: AFP

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lặp lại tuyên bố rằng xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, dù bằng một thỏa thuận hay một cuộc tấn công khác của Mỹ. Tại cuộc mít tinh ở Iowa vào ngày 1.11, ông nói rằng Mỹ có thể tấn công mạnh mẽ nhắm vào Iran, nhưng không nêu thời điểm. Phản ứng về khả năng bị Mỹ tập kích, nghị sĩ Iran Manouchehr Mottaki cảnh báo rằng việc đáp trả của nước này sẽ không giới hạn tại Trung Đông mà có thể lan sang châu Âu, Đài Al Jazeera ngày 2.11 dẫn lời ông. Bộ Ngoại giao Iran hôm qua cho biết việc trao đổi các thông điệp với phía Mỹ vẫn tiếp diễn và căn cứ ngoại giao với Mỹ là đề xuất của Iran vẫn còn cơ hội áp dụng trong vài ngày tới.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 1.11 cho hay 2 tàu dầu đã phát nổ do va phải thủy lôi, sau khi đi theo "một tuyến không được cấp phép" tại eo biển Hormuz.