Nhiều cán bộ xã, phường không đến lớp tập huấn phòng, chống thiên tai

Ngày 14.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu các xã, phường chấn chỉnh việc cử cán bộ tham gia tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm đúng thành phần, đủ số lượng và tham gia đầy đủ thời gian theo quy định.

Thiên tai năm 2025 khiến hơn 100.000 nhà dân ở Gia Lai bị hư hỏng hoặc ngập sâu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai cấp xã năm 2026 tại 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh.

Chương trình nhằm hướng dẫn triển khai nghị định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất tại vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật. Các nội dung tập huấn còn bao gồm lập và triển khai phương án ứng phó thiên tai, củng cố đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, vận hành hệ thống cảnh báo sớm và khai thác hệ thống quan trắc mưa, mực nước tự động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

4 xã, phường vắng mặt dù đã đăng ký tập huấn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, chương trình được tổ chức thành 2 lớp trong các ngày 17 và 18.9, với tổng cộng 179 người đăng ký. Tuy nhiên, chỉ có 141 người tham dự, thiếu 38 người so với số đăng ký.

Đáng chú ý, 4 đơn vị gồm phường Quy Nhơn Bắc, xã Vĩnh Sơn, phường An Nhơn Bắc và xã Ân Tường không có cán bộ tham gia, dù đã đăng ký trước đó.

Ngoài ra, 5 đơn vị chỉ cử 1 người và 11 đơn vị cử 2 người tham dự, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu 3 người mỗi đơn vị. Như vậy, tổng cộng có 20/58 xã, phường cử không đủ số lượng cán bộ theo yêu cầu.

Chương trình tập huấn hướng dẫn cán bộ xã, phường triển khai phương án ứng phó thiên tai, củng cố đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ kết quả này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện việc cử cán bộ tham gia tập huấn phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các xã, phường liên quan chấn chỉnh, bảo đảm cử đúng thành phần, đủ số lượng và tham gia đầy đủ thời gian quy định; không để tái diễn tình trạng vắng mặt hoặc cử thiếu cán bộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những địa phương không chấp hành nghiêm.