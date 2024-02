Nhiều hoạt động sôi nổi tại lễ hội Nghinh Ông vùng ven biển Bạc Liêu

Ngày 18.2, tại lăng Ông Duyên Hải (thuộc ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình, Bạc Liêu), cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ hội Nghinh Ông với nhiều hoạt động sôi nổi của ngư dân vùng ven biển.

Dòng người tiến ra biển làm lễ Nghinh Ông TRẦN THANH PHONG

Đây là một trong những lễ hội có quy mô lớn của tỉnh Bạc Liêu cũng như khu vực ĐBSCL, thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là ngư dân hành nghề đánh bắt hải sản, đến để cầu may mắn, thuận buồm xuôi gió trong năm mới.

Nhiều tàu cá tiến ra biển làm lễ Nghinh Ông TRẦN THANH PHONG

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, lễ hội Nghinh Ông năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ 17 - 19.2), thu hút hàng ngàn du khách, ngư dân ở các tỉnh, thành ven biển trong khu vực ĐBSCL như: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang... tham gia.

Tàu cá tưng bừng làm lễ Nghinh Ông ngoài biển TRẦN THANH PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 18.2, tại lăng Ông Duyên Hải - nơi trưng bày bộ xương cá ông dài 16 m, nặng khoảng 15 tấn, hàng ngàn người dân khắp các tỉnh, thành ven biển đã có mặt tại đây để chờ đợi thời khắc diễu hành đón Ông từ biển vào lăng làm lễ cúng tế, tạ ơn theo phong tục, tập quán của ngư dân miền biển.

Tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng trên những tàu cá ra biển rước Ông TRẦN THANH PHONG

Theo ban tổ chức, phần lễ được bắt đầu với nghi thức diễu hành, rước Ông từ biển vào với sự tham gia của nhiều tàu đánh cá của ngư dân địa phương trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng theo nghi thức truyền thống của người dân, cầu cho mưa thuận, gió hòa, tàu thuyền ra khơi đầy ắp cá, tôm…

Lễ rước Ông vào lăng Ông Duyên Hải TRẦN THANH PHONG

Theo đó, đoàn tàu đánh cá gồm 3 chiếc chở theo nhiều người đi từ bên trong Lăng Ông ra cửa biển Cái Cùng (H.Hòa Bình) làm lễ rước Ông vào lăng. Tàu được gắn cờ, hoa, có tiếng trống múa lân, tiếng máy nổ vang cả một khu vực, cùng tiếng hò reo của những người dân hai bên bờ sông, tạo một không khí sôi nổi, tưng bừng.

Làm lễ cúng tế trong lăng Ông Duyên Hải TRẦN THANH PHONG

Ông Trần Văn Hải (ngư dân ở P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) chia sẻ, như thông lệ, hàng năm, sau Tết Nguyên đán, gia đình ông lại tất bật mua đồ cúng lễ đến lăng Ông Duyên Hải để cầu may mắn. Ngư dân tỏ lòng thành kính trong lễ hội Nghinh Ông, cầu bình an cho ngư dân vùng ven biển giữa sóng to, gió lớn. Với ngư dân đi biển thì luôn cầu mong được thuận buồm xuôi gió, một mùa đánh bắt hải sản bội thu.

Lăng Ông Duyên Hải trưng bày bộ xương cá ông dài 16 m, nặng khoảng 15 tấn, được coi là quý hiếm, lớn nhất ở miền Tây TRẦN THANH PHONG

Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết thêm, lễ hội Nghinh Ông năm nay được tổ chu đáo, sinh khí rộn ràng hơn trước. Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, sôi nổi như: tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, trưng bày công cụ đánh bắt của ngư dân...