Đời sống Cộng đồng

Nhiều khách trúng xổ số miền Nam đài Vũng Tàu, có người trúng 2 tờ độc đắc

Dương Lan - Cao An Biên
27/08/2025 10:09 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8, đại lý vé số ở Tây Ninh xác nhận đổi thưởng hàng loạt tờ trúng giải, trong đó có 3 tờ trúng độc đắc.

Đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi cho khách 3 tờ trúng độc đắc cùng 19 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8. Theo đó, 3 tờ có dãy số 976536 thuộc đài Bà Rịa - Vũng Tàu trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 19 tờ có dãy số 176536, 276636, 376536 và 476536 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 950 triệu đồng (chưa trừ thuế). 

Nhiều người trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8 tại Vũng Tàu , bất ngờ Với 3 tờ độc đắc - Ảnh 1.

Nhiều tờ trúng độc đắc và an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8

ẢNH: NVCC

"3 tờ trúng độc đắc của 2 người, 1 người trúng 1 tờ, người còn lại trúng 2 tờ. 19 tờ trúng an ủi của nhiều người khác nhau, người trúng 5 - 7 tờ. Hầu hết khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Khách trúng số có hoàn cảnh không mấy khá giả nên họ sẽ lấy tiền đó trang trải cuộc sống, ai cũng mừng rỡ vì bỗng có khoản tiền lớn", phía đại lý vé số Rô Thanh cho hay. 

Đại lý vé số Quốc Nghi ở TP.HCM vừa xác nhận vừa đổi 70 tờ trúng số cho khách. 70 tờ có 5 số cuối là 65348 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8 trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng mỗi tờ, tổng số tiền là 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 380438.

Nhiều người trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8 tại Vũng Tàu , bất ngờ Với 3 tờ độc đắc - Ảnh 2.

Hàng loạt tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8

ẢNH: NVCC

"70 tờ trúng số của nhiều khách khác nhau, có người đổi thưởng ngay sau khi có kết quả, không ít người ngày hôm sau mới đến đại lý. Mỗi người trúng chủ yếu vài tờ, người trúng nhiều nhất có hơn chục tờ. Khách vừa nhận tiền mặt vừa nhận qua hình thức chuyển khoản, đại lý đều đáp ứng. Với dãy số may mắn đó, khách ra vào đại lý đổi thưởng tấp nập, nhiều nhân viên phải tiếp cùng lúc", phía đại lý vé số Quốc Nghi nói.

Phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) cũng xác nhận hỗ trợ đổi 14 tờ trúng giải ba đài Bến Tre cho khách quen, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8. 

Theo đó, những tờ vé có dãy số 649210, tổng trị giá 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy 811004. Đại lý cho biết đã chuyển khoản toàn bộ tiền trúng số cho khách.

Hình ảnh về loạt tờ vé số trúng giải được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, hy vọng bản thân cũng sớm trúng số.


