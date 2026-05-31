Nhiều nghệ sĩ rút khỏi concert của Mỹ, ông Trump nổi giận

Từ ngày 25.6 đến ngày 10.7, Hội chợ Nước Mỹ Vĩ đại sẽ diễn ra tại khu vực National Mall cho đến Đài tưởng niệm Washington ở Washington D.C để kỷ niệm 250 quốc khánh Mỹ (ngày 4.7). Theo Reuters, nhiều sự kiện sẽ được tổ chức như sân khấu hòa nhạc, các gian hàng trưng bày của từng tiểu bang, triển lãm, trò chơi và các điểm tham quan.

Ông Donald Trump nhảy trong một cuộc vận động cử tri hồi năm 2024 ẢNH: REUTERS

Chương trình ca nhạc dự kiến diễn ra để mở màn hội chợ nhưng hàng loạt nghệ sĩ đã tuyên bố rút lui, một số người lấy lý do sự kiện bị chính trị hóa, khiến buổi "concert quốc gia" có nguy cơ không thể diễn ra.

Ngày 29.5, ca sĩ Bret Michaels của nhóm nhạc rock Poison thông báo rút lui vì cho rằng sự kiện này không mang tính phi đảng phái như ông mong muốn. Đây là nghệ sĩ thứ 5 tuyên bố hủy show.

Cố vấn Danielle Alvarez của đơn vị tổ chức Freedom 250 nới với tờ The Washington Post rằng Tổng thống Trump sẽ khai mạc lễ kỷ niệm lịch sử này vào ngày 24.6. Freedom 250 là tổ chức do Nhà Trắng thành lập để phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh giữa các cơ quan liên bang và tư nhân.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 30.5, ông Trump nói rằng chương trình ca nhạc có thể không cần thiết nếu các ca sĩ tiếp tục không tham gia, chỉ trích những người đó là nghệ sĩ hạng 3 nhưng được trả lương cao.

Thay vào đó, ông có thể tổ chức cuộc mít tinh và phát biểu tại National Mall, tuyên bố rằng ông có sức hút hơn bất kỳ ai.

"Thực tế là tôi là người thu hút khán giả số 1 thế giới, theo nhiều người", Tổng thống Mỹ viết, tự tin rằng ông có thể thu hút lượng khán giả đông hơn ca sĩ huyền thoại Elvis Presley thời hoàng kim mà không cần đến cây đàn guitar.

"Chúng ta nên có một cuộc mít tinh khổng lồ với chủ đề Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại cho lễ 250 năm, thay cho những ca sĩ đắt đỏ không ai muốn nghe, những người hát nhạc chán và chẳng biết làm gì ngoài việc phàn nàn", ông Trump viết trong một bài đăng sau đó.