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    Nhiều người đi ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lực lượng khàn giọng nhắc nhở

    Nhiều người đi ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lực lượng khàn giọng nhắc nhở

    Nhật Thịnh - Vũ Phượng

    Sau 3 ngày điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhiều người vẫn đi ngược chiều, buộc lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở. Có người vội vàng quay đầu khi nghe cảnh báo mức phạt 6 triệu đồng.

    Sáng 12.10.2026, dù đã là ngày thứ ba điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM, nhiều người vẫn đi ngược chiều, buộc lực lượng thanh niên xung phong liên tục hô lớn nhắc nhở.

    Ghi nhận tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng 8, một số xe máy từ đường Bà Huyện Thanh Quan rẽ vào Nguyễn Thị Minh Khai rồi đi ngược chiều. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều người vội vàng quay đầu.

    Nhiều người đi ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lực lượng khàn giọng nhắc nhở

    Dù vậy, giao thông tại khu vực tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc nhờ lực lượng CSGT và thanh niên xung phong túc trực hướng dẫn.

    Trước đó, từ ngày 10.10, TP.HCM điều chỉnh giao thông tại một số tuyến đường trung tâm để phục vụ thi công metro số 2.

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