Nhiều người lần đầu thấy trái dâu da ruột tím giá 120.000 đồng/kg: Hương vị thế nào?

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về những chùm dâu da ruột tím độc lạ. Khác với những trái dâu da thường thấy có ruột màu trắng trong hoặc trắng đục, màu sắc của những trái dâu da ruột tím khiến nhiều người tò mò muốn tìm mua thử.

Trái dâu da ruột tím đang gây sốt ẢNH: NVCC

Anh Lưu Gia Luật (30 tuổi) chủ kênh Bỏ Phố Về Vườn có gần 30.000 người theo dõi trên mạng xã hội bán nhiều loại trái cây tuổi thơ, giới thiệu về loại dâu da ruột tím ít người biết này.

Chàng trai cho biết đây là loại dâu rừng hiếm gặp. Bề ngoài, những trái dâu da này không khác gì so với những trái dâu da ruột trắng bình thường, tuy nhiên khi bỏ lớp vỏ là lộ ra phần ruột màu tím đẹp mắt.

Hương vị thế nào?

Đây cũng là lần đầu tiên anh Luật thưởng thức loại dâu da ruột tím này và chia sẻ với mọi người. Anh cho biết loại dâu này có múi dày, mọng nước. "Khi nghĩ tới trái cây rừng, nhiều người nghĩ sẽ chua. Tuy nhiên khi ăn thử, mình bất ngờ khi thấy dâu có vị khá ngọt, độ chua khoảng 4 phần và ngọt khoảng 6 phần.

Mùi của dâu da tím sẽ y hệt dâu da bình thường. Thú vị là màu tím lạ mắt của trái cây này. Trái nào càng tím vị sẽ càng ngọt. Ăn ngon. Mỗi ký dâu da mua khoảng 120.000 đồng", anh chia sẻ thêm.

Clip về những trái dâu da độc lạ trên được nhiều người chia sẻ. Cư dân mạng để lại bình luận, tò mò về loại trái cây lần đầu tiên thấy này, cũng có người cho biết đã từng ăn.

Tài khoản Nguyễn Đỗ Minh Tiến bình luận: "Nhìn giống hành tím". "Nhìn ngon quá!", nickname Thao Nguyen chia sẻ. "Trái này nhìn đẹp ghê", Nguyễn Hoàng Thanh bình luận.

Dâu da là loại trái cây được nhiều người yêu thích ẢNH: TÚ QUYÊN

Là người yêu thích ăn các loại trái cây, chị Dung Nguyễn (27 tuổi) cho biết dù đã từng ăn dâu da rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên chị biết tới loại dâu da có ruột màu tím này. Cô gái cho biết vì tò mò, chị đã tìm địa chỉ để mua cho bằng được.

"Mình cũng đang rất nóng lòng ăn thử xem hương vị thế nào. Mình thích ăn trái cây rừng, cứ thấy trái nào lạ lạ chưa ăn mình cũng muốn tìm mua thử. Hy vọng hương vị trái này không làm mình thất vọng", cô gái chia sẻ.

Theo các tài liệu khoa học, trái dâu da (hay dâu da đất) có tên khoa học là Baccaurea ramiflora Lour, là một cây thuộc họ Diệp hạ châu (Phyllanthaceae). Loài này phân bố từ Ấn Độ, Đông Himalaya, Myanmar, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Indonesia đến Philippines. Loại cây này được trồng ở nhiều nơi để thu hoạch quả.

Dâu da được trồng nhiều ở nước ta. Trái dâu da có vị chua ngọt hài hòa, mát vì thế được nhiều người yêu thích. Không những thế, trái dâu da còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Theo các chủ vườn và người kinh doanh trái cây, dâu da ruột tím là một biến thể đột biến tự nhiên ít gặp. Do là giống lai hoặc đột biến độc lạ, loại dâu da này không phổ biến so với dâu da ruột trắng thông thường.