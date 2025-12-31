Giao thừa 2026: Trào lưu ăn '12 trái nho ước nguyện' bắt nguồn từ đâu?

Những ngày cuối năm 2025, sắp đón năm mới 2026, nhiều tài khoản mạng xã hội ở Việt Nam chia sẻ câu chuyện tìm "12 trái nho ước nguyện" để ăn đúng vào thời điểm giao thừa, với hy vọng mang lại một năm mới tốt lành và trọn vẹn.

Nổi bật, một tài khoản chia sẻ hình ảnh 12 trái nho màu xanh với những dòng viết dễ thương, hóm hỉnh: "Năm ngoái không thiêng thì năm nay làm lại. Sẵn sàng!". Ngay sau đó, bài viết nhận về lượt tương tác "khủng" cùng nhiều bình luận rôm rả của cư dân mạng.

Trong đó, nhiều người chia sẻ cách ăn 12 trái nho vào đêm giao thừa, cũng có người tò mò về trào lưu này ở Việt Nam không biết bắt nguồn từ đâu. Bên cạnh đó, không ít người hỏi cách tìm mua "12 trái nho ước nguyện" trước Tết Dương lịch 2026.

"Hình như hồi năm nào đó mình cũng ăn nho đêm giao thừa", Nhung Hà chia sẻ. Nickname Tố Hòa nhắn nhủ với bạn bè: "Tìm mua một chùm ước nguyện để gia đình được như ý". "Mua ở đâu vậy?", Thanh Danh Lương tò mò.

Trào lưu "12 trái nho ước nguyện" đêm giao thừa là gì?

Theo Timeandate.com, khoảnh khắc giao thừa, khi mọi người cùng nhau đếm ngược chào đón năm mới, có một truyền thống giản dị nhưng đầy ý nghĩa đang ngày càng được nhiều người biết đến và yêu thích chính là ăn 12 trái nho. Đây không chỉ là một hành động ngẫu nhiên, mà là một nghi thức mang tên "12 trái nho ước nguyện", với hy vọng mang lại một năm mới may mắn và nhiều điều trọn vẹn.

Bắt nguồn từ Tây Ban Nha, truyền thống này đã vượt ra khỏi biên giới và trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, những năm gần đây được nhiều người trẻ Việt Nam thực hiện và thành "trend" vào dịp năm mới.

Theo tìm hiểu, ý nghĩa của việc ăn 12 trái nho này khá rõ ràng, mỗi trái nho tượng trưng cho một tháng trong năm mới sắp đến. Khi ăn 12 trái nho, nhiều người đang gửi gắm hy vọng và mong ước cho từng tháng trong năm: trái nho thứ nhất dành cho tháng 1, trái nho thứ hai dành cho tháng 2… và cứ thế cho đến trái nho thứ mười hai dành cho tháng 12.

"Mình sẽ bày tỏ nguyện ước về những dự định, mục tiêu hoặc đơn giản là gửi gắm một điều ước tốt lành cho mỗi giai đoạn của năm mới. Đó có thể là mong ước về sức khỏe, công việc, tình cảm hay sự may mắn, hạnh phúc, bình an. Điều này giúp mình có thêm hy vọng và sự lạc quan cho một hành trình 12 tháng sắp tới trong năm 2026", Thanh Thảo (26 tuổi), hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM chia sẻ.

Vừa biết tới trào lưu ăn 12 trái nho trên mạng xã hội, chị Lê Hà (28 tuổi) sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) cũng quyết định "theo trend" dịp năm mới 2026 này. Chị tìm mua nho trên mạng, bất ngờ phát hiện siêu thị phía dưới nhà cũng có bán hộp "12 trái nho ước nguyện".

"Tôi bất ngờ khi siêu thị cũng theo "trend" này luôn. Tôi mua đồ cho gia đình, sẵn xuống tìm thì đã hết hàng, hỏi thăm nhân viên thì họ nói sẽ nhập hàng về sớm cuối năm. Thay vì mua nguyên chùm nho, tôi chỉ mua đúng 12 trái vì gia đình tôi cũng không ai thích ăn nho, mình ăn là vì quan niệm may mắn", chị cười, chia sẻ.

Nếu như trước đây, nho thường được bày bán theo chùm thì thời điểm tết dương lịch 2026 này, tại một vài siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi bắt đầu bán những phần nho được đóng gói sẵn đúng 12 quả, để người mua có thể dễ dàng "bắt trend" này.

