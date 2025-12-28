'Bánh kem thành tựu' là gì mà hot trend?: Khép lại năm 2025 theo cách ngọt ngào

Những ngày cuối năm 2025, chiếc "bánh kem thành tựu" bất ngờ xuất hiện trong hàng loạt các clip nhìn lại năm 2025 của nhiều cư dân mạng Việt Nam, đáng chú ý có những clip nhận về hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Những clip về chiếc "bánh kem thành tựu" giúp nhiều người nhìn lại năm 2025 theo hướng tích cực, nhận về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Bánh kem thành tựu" hiểu đơn giản là một chiếc bánh được trang trí bằng nhiều mẩu giấy nhỏ cắm trên mặt bánh. Mỗi mẩu giấy là một "thành tựu" trong năm khiến mỗi người tự hào, có thể xem là một bước ngoặt nào đó trong cuộc đời như tốt nghiệp, thăng chức, lên lương, mua được món đồ mơ ước.

Đôi khi thành tựu đó đơn giản chỉ là vượt qua một giai đoạn khó khăn, duy trì một thói quen tích cực hay học được một điều gì đó mới mẻ khiến bản thân mọi người cảm thấy tâm đắc.

Trong các clip, nhiều người cùng bạn bè hay người thân trong gia đình đứng trước một chiếc bánh kem và lần lượt trang trí chiếc bánh đó bằng cách cắm vào bánh một mẩu giấy nhỏ ghi lại thành tựu hoặc một chiếc nến sau khi kể ra thành tựu trong năm 2025 của bản thân.

Bánh kem thành tựu không chỉ là hot trend…

Theo trend "bánh kem thành tựu", một tài khoản chia sẻ clip với những dòng viết nhìn lại 2025 đầy cảm xúc: "2025 sắp kết thúc, không có những lúc nhìn lại thì không biết được tụi mình đã cố gắng ra sao. Tất cả mọi người đều tuyệt vời, mình tin là vậy!".

Trong clip, các thành viên từ nhiều lứa tuổi lần lượt kể về những điều đáng tự hào đã gặt hái được trong năm vừa qua: "Tôi là Đức, năm 2025 tôi đã tiến thêm một vị trí nữa gần tới vị trí CEO trong công ty của tôi"; "Tôi là Su, năm 2025 tôi đã vào được trường Nguyễn Gia Thiều", "Tôi là Bill, năm nay tôi đã kiếm được số tiền đầu tiên từ tay mình", "Tôi là Nhi, năm nay tôi có thành tựu là đậu vào trường ước mơ"....

Khoảnh khắc nhìn lại năm 2025 theo cách đặc biệt, vừa hoài niệm vừa hóm hỉnh và đầy năng lượng tích cực đã nhận về tình yêu mến của mọi người, nhận được lượt tương tác cao từ mạng xã hội.

Chiếc bánh kem khép lại năm 2025 theo cách ngọt ngào ẢNH: AI

Chị Thanh Thảo (26 tuổi) là nhân viên văn phòng đang sống và làm việc ở TP.HCM cho biết nhiều ngày qua, khi lướt mạng xã hội, đâu đâu chị cũng thấy chiếc "bánh kem thành tựu" mà mọi người dùng để tổng kết năm 2025. Những clip khiến chị cảm thấy vừa hoài niệm, vừa nôn nao khi một năm cũ sắp kết thúc và đón năm mới 2026 cận kề.

Với chị Thảo, đây là cách khép lại năm 2025 đầy ngọt ngào và ý nghĩa. "Có nhìn lại thì mới có thể bước tiếp vững vàng hơn trong chặng hành trình sắp tới. Với mình, thành tựu đáng tự hào trong năm nay là mình đã hoàn thành chuyến công tác nhiều tháng ở nước ngoài, một chuyến đi rất đặc biệt trong cuộc đời", chị chia sẻ.

Cô gái hy vọng năm 2026 của mình sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn, hoàn thành được các mục tiêu mà bản thân đặt ra. Thanh Thảo cũng hy vọng tất cả mọi người đều hạnh phúc và bình an trong năm mới.

Bạn nghĩ gì về chiếc "bánh kem thành tựu" đang gây sốt mạng xã hội? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.