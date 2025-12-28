Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

'Bánh kem thành tựu' là gì mà hot trend?: Khép lại năm 2025 theo cách ngọt ngào

Cao An Biên
Cao An Biên
28/12/2025 10:16 GMT+7

Chiếc 'bánh kem thành tựu' đang hot rần rần mạng xã hội khi nhiều người dùng để tổng kết, nhìn lại năm 2025 của mình theo cách đặc biệt. Vậy, 'bánh kem thành tựu' là gì?

Những ngày cuối năm 2025, chiếc "bánh kem thành tựu" bất ngờ xuất hiện trong hàng loạt các clip nhìn lại năm 2025 của nhiều cư dân mạng Việt Nam, đáng chú ý có những clip nhận về hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

'Bánh kem thành tựu' là gì mà hot trend?: Khép lại năm 2025 theo cách ngọt ngào - Ảnh 1.

Những clip về chiếc "bánh kem thành tựu" giúp nhiều người nhìn lại năm 2025 theo hướng tích cực, nhận về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Bánh kem thành tựu" hiểu đơn giản là một chiếc bánh được trang trí bằng nhiều mẩu giấy nhỏ cắm trên mặt bánh. Mỗi mẩu giấy là một "thành tựu" trong năm khiến mỗi người tự hào, có thể xem là một bước ngoặt nào đó trong cuộc đời như tốt nghiệp, thăng chức, lên lương, mua được món đồ mơ ước.

Đôi khi thành tựu đó đơn giản chỉ là vượt qua một giai đoạn khó khăn, duy trì một thói quen tích cực hay học được một điều gì đó mới mẻ khiến bản thân mọi người cảm thấy tâm đắc.

Trong các clip, nhiều người cùng bạn bè hay người thân trong gia đình đứng trước một chiếc bánh kem và lần lượt trang trí chiếc bánh đó bằng cách cắm vào bánh một mẩu giấy nhỏ ghi lại thành tựu hoặc một chiếc nến sau khi kể ra thành tựu trong năm 2025 của bản thân.

Bánh kem thành tựu không chỉ là hot trend…

Theo trend "bánh kem thành tựu", một tài khoản chia sẻ clip với những dòng viết nhìn lại 2025 đầy cảm xúc: "2025 sắp kết thúc, không có những lúc nhìn lại thì không biết được tụi mình đã cố gắng ra sao. Tất cả mọi người đều tuyệt vời, mình tin là vậy!".

Trong clip, các thành viên từ nhiều lứa tuổi lần lượt kể về những điều đáng tự hào đã gặt hái được trong năm vừa qua: "Tôi là Đức, năm 2025 tôi đã tiến thêm một vị trí nữa gần tới vị trí CEO trong công ty của tôi"; "Tôi là Su, năm 2025 tôi đã vào được trường Nguyễn Gia Thiều", "Tôi là Bill, năm nay tôi đã kiếm được số tiền đầu tiên từ tay mình", "Tôi là Nhi, năm nay tôi có thành tựu là đậu vào trường ước mơ"....

Khoảnh khắc nhìn lại năm 2025 theo cách đặc biệt, vừa hoài niệm vừa hóm hỉnh và đầy năng lượng tích cực đã nhận về tình yêu mến của mọi người, nhận được lượt tương tác cao từ mạng xã hội.

'Bánh kem thành tựu' là gì mà hot trend?: Khép lại năm 2025 theo cách ngọt ngào - Ảnh 2.

Chiếc bánh kem khép lại năm 2025 theo cách ngọt ngào

ẢNH: AI

Chị Thanh Thảo (26 tuổi) là nhân viên văn phòng đang sống và làm việc ở TP.HCM cho biết nhiều ngày qua, khi lướt mạng xã hội, đâu đâu chị cũng thấy chiếc "bánh kem thành tựu" mà mọi người dùng để tổng kết năm 2025. Những clip khiến chị cảm thấy vừa hoài niệm, vừa nôn nao khi một năm cũ sắp kết thúc và đón năm mới 2026 cận kề.

Với chị Thảo, đây là cách khép lại năm 2025 đầy ngọt ngào và ý nghĩa. "Có nhìn lại thì mới có thể bước tiếp vững vàng hơn trong chặng hành trình sắp tới. Với mình, thành tựu đáng tự hào trong năm nay là mình đã hoàn thành chuyến công tác nhiều tháng ở nước ngoài, một chuyến đi rất đặc biệt trong cuộc đời", chị chia sẻ.

Cô gái hy vọng năm 2026 của mình sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn, hoàn thành được các mục tiêu mà bản thân đặt ra. Thanh Thảo cũng hy vọng tất cả mọi người đều hạnh phúc và bình an trong năm mới.

Bạn nghĩ gì về chiếc "bánh kem thành tựu" đang gây sốt mạng xã hội? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Nhìn lại 2025: Những cơn địa chấn trên mạng xã hội Việt nam

Tin liên quan

'HDPE thì ngon luôn': Từ câu trả lời vu vơ thành trend 'triệu view'

'HDPE thì ngon luôn': Từ câu trả lời vu vơ thành trend 'triệu view'

Thời gian gần đây lướt mạng xã hội, nhiều người liên tục bắt gặp những clip 'triệu view' nhắc đi nhắc lại câu nói 'HDPE thì ngon luôn'. Đây là trend gì và bắt nguồn từ đâu?

Trend hát karaoke 'sống một kiếp người bình an là được': Vì sao gây sốt cận tết 2026?

Độc lạ bonsai gừng thành 'trend', vườn kiểng ở TP.HCM bất ngờ đắt hàng

Khám phá thêm chủ đề

bánh kem thành tựu bánh kem bánh kem thành tựu 2025 trend bánh kem thành tựu nghỉ tết dương lịch 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận