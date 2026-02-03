Nhiều người 'thấy lạ' khi trăng rằm tháng chạp đỏ như máu, vì sao vậy?

Theo chuyên trang Space.com, dù tròn nhất ở Việt Nam vào ngày rằm tháng chạp năm nay 2.2, song mặt trăng luôn xuất hiện tròn đầy vào những ngày trước và sau khi đạt độ sáng cực đại. Điều này đồng nghĩa hôm nay 3.2 ngày 16 tháng chạp, người Việt vẫn có thể quan sát lần trăng tròn cuối cùng năm Ất Tỵ 2025 này.

Nhiều người tò mò về màu sắc của trăng tròn rằm tháng chạp ẢNH: HIỆP

Lần trăng tròn này được các bộ lạc bản địa đầu tiên ở Mỹ gọi là trăng tuyết, vì tuyết dày nhất thường rơi vào thời điểm này trong năm. Nó cũng thường được biết đến với tên gọi trăng gấu để phản ánh thời kỳ gấu con ra đời và trăng đói để gợi lên sự thiếu thốn lương thực trong những tháng mùa đông khắc nghiệt.

Tối qua 2.2, nhiều người Việt Nam đã có dịp chiêm ngưỡng mặt trăng to tròn rực rỡ trên bầu trời. Ở một số nơi, nhiều người chụp lại được khoảnh khắc mặt trăng ở gần đường chân trời có màu đỏ thẫm như máu, tò mò về hiện tượng này.

Lý giải khoa học chuyện mặt trăng đỏ như máu

Chia sẻ hình ảnh chụp được mặt trăng rằm tháng chạp tại Nhật Bản, bài đăng của anh Võ Công Hiệp (24 tuổi, quê ở Huế) nhận được sự yêu thích của nhiều người yêu thiên văn.

Bên cạnh lời khen về vẻ đẹp của mặt trăng, nhiều người cũng tò vì sao khoảnh khắc mặt trăng ở gần đường chân trời lại có màu đỏ thẫm như vậy. Một số người để lại bình luận thắc mắc vì "thấy lạ".

Trên thực tế, nhiều người cũng đã từng chứng kiến mặt trăng có màu đỏ như máu ở đường chân trời dù không xảy ra hiện tượng nguyệt thực. Nguyên nhân của hiện tượng này là gì?

Chuyên gia cho biết khi ánh sáng từ mặt trăng, mặt trời đến mắt chúng ta sẽ phải đi qua bầu khí quyển của trái đất, và có hiện tượng tán xạ của các hạt phân tử khí, hạt bụt, hạt hơi nước trong bầu khí quyển với ánh sáng này.

Bạn có thể nhận thấy trăng tuyết chuyển sang màu vàng cam khi gần đường chân trời, trước khi tỏa sáng màu bạc thường thấy khi nó lên cao hơn trên bầu trời đêm tháng chạp ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Các ánh sáng có bước sóng ngắn như màu xanh da trời dễ bị tán xạ hơn các ánh sáng bước sóng dài như màu đỏ. Khi mặt trăng, mặt trời ở thấp dưới chân trời lúc bình minh hay hoàng hôn, ánh sáng từ các thiên thể này sẽ đi qua lớp khí quyển dày hơn và hiện tượng tán xạ xảy ra càng mạnh vì thế sẽ có màu đậm hơn với khi nó ở trên cao.

Đặc biệt nếu trong khí quyển có nhiều hơi nước, hoặc ô nhiễm khói bụi thì hầu hết ánh sáng bước sóng ngắn đều bị tán xạ chỉ có bước sóng dài, màu đỏ là đến được mắt ta.

Vì thế đôi lúc ta thấy mặt trăng đỏ như máu, hay mặt trời đỏ ở phía chân trời, đó là dấu hiệu của bầu trời bị ô nhiễm không khí nặng hoặc do hơi ẩm nhiều. Như vậy, ô nhiễm không khí càng nhiều hoặc hơi ẩm càng cao thì màu sắc mặt trăng càng đỏ, chuyên gia lý giải.