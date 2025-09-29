Nhiều nhà đất công ở Cà Mau chậm bán đấu giá, bỏ trống

Thủ tục thiếu sót, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ

Ngày 28.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận thanh tra (KLTT) việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất công và nhà đất tại Sở Tài chính tỉnh này.

Trong niên độ thanh tra, Sở Tài chính Cà Mau đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 65 quyết định về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017-NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, số cơ sở nhà, đất sắp xếp là 784 cơ sở; diện tích đất 11.495.890,31 m2; diện tích xây dựng 378.669,01 m2. Trong đó, phương án sắp xếp, xử lý bán đấu giá 65 cơ sở; điều chuyển 295 cơ sở; tiếp tục sử dụng 424 cơ sở.

Kết quả thanh tra cho thấy, đến nay mới thực hiện bán đấu giá thành công 1 cơ sở; đang thực hiện bán đấu giá 13 cơ sở; chưa tổ chức thực hiện bán đấu giá 51 cơ sở; điều chuyển 295 cơ sở và tiếp tục sử dụng 424 cơ sở.

Theo KLTT, Sở Tài chính Cà Mau đang thực hiện bước xác định giá làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm trụ sở UBND P.5 (cũ) ẢNH: G.B

Theo kết quả thanh tra, ngày 17.4.2020, Sở Tài chính Cà Mau đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (cũ) phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất. Tuy nhiên, trong tổng số 38 hồ sơ, có tới 26 hồ sơ không lập biên bản kiểm tra hiện trạng theo quy định Nghị định 167/2017, và 5 hồ sơ chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay hồ sơ bàn giao tài sản.

Sau khi phương án sắp xếp được phê duyệt, có 19 cơ sở được giao để xử lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền. Đoàn thanh tra kiểm tra 16 cơ sở, kết quả cho thấy Sở Tài chính đã phối hợp các ngành thực hiện một số thủ tục đấu giá, như điều chỉnh quy hoạch từ đất công sang đất thương mại dịch vụ, đất ở; đo vẽ hiện trạng, xử lý tranh chấp, và trình UBND tỉnh ban hành quyết định bán đấu giá 7 cơ sở. Hiện các cơ sở này đang trong giai đoạn xác định giá khởi điểm để trình phê duyệt.

Riêng nhà công vụ của Cục Thuế tỉnh tại hẻm 30 đường Trần Hưng Đạo (P.Tân Thành) từng gặp khó khăn do hộ dân lấn chiếm ranh giới đất, nhưng nay đã giải quyết xong. Trung tâm Dịch vụ tài chính công đang hoàn thiện bản vẽ hiện trạng để trình UBND tỉnh Cà Mau quyết định đấu giá. Đáng chú ý, vẫn còn 9 cơ sở nhà đất đã có phương án phê duyệt nhưng đến nay Sở Tài chính chưa thực hiện thủ tục theo phương án.

Đất công bỏ trống

Theo KLTT, căn cứ quyết định ngày 15.8.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (cũ) phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức bán đấu giá 12 cơ sở. Đoàn Thanh tra đã kiểm tra 5/12 cơ sở này. Tuy nhiên, 5 cơ sở được kiểm tra đều chưa đấu giá được. Nguyên nhân chủ yếu là phương án "hình thức khác" do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước đây đã lỗi thời so với Nghị định 67/2021, thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ. Còn 2 khu đất lại có quy hoạch là đất trụ sở cơ quan nên không thuộc diện đấu giá.

Đáng chú ý, khu đất Chợ TT.Thới Bình (H.Thới Bình cũ) có 327 tiểu thương đang kinh doanh trong nhà lồng chợ. Việc chưa bố trí được nơi di dời khiến khu đất không thể bàn giao để tổ chức đấu giá, buộc H.Thới Bình (cũ) có kiến nghị tỉnh giao lại huyện để mời gọi đầu tư.

KLTT cũng thể hiện, 16 cơ sở được giao cho UBND cấp huyện, thành phố (cũ) tổ chức đấu giá, nhưng qua thanh tra đa số vẫn nằm trên giấy.

Tại TP.Cà Mau (cũ), trong 4 cơ sở được giao, mới có một thửa đất ở khóm 8, P.8 được triển khai đấu giá; 3 cơ sở khác vẫn dậm chân tại chỗ. Ở H.Năm Căn (cũ), 3 cơ sở được kiểm tra thì 1 đã điều chuyển sang Kho bạc Nhà nước, 2 cơ sở còn lại chưa đấu giá theo phương án phê duyệt từ 2020. Tình trạng tương tự diễn ra ở H.Trần Văn Thời, H.Phú Tân, H.U Minh (cũ), nhiều khu đất chỉ dừng ở mức bán đấu giá tài sản trên đất, chưa thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đơn cử, khu đất Đài Truyền thanh H.Trần Văn Thời (cũ) đã 3 lần tổ chức đấu giá nhưng không có người tham gia. Trong khi đó, khu hành chính tạm ở Phú Tân lại được đưa vào danh mục mời gọi đầu tư, trái với phương án xử lý ban đầu.

Kết quả khảo sát 23 cơ sở cho thấy 21 cơ sở hiện để trống, 19 cơ sở có địa chỉ, ranh giới rõ ràng, không tranh chấp. Dù vậy vẫn có trường hợp bị lấn chiếm như thửa đất số 101, khóm 8, P.8, TP.Cà Mau (cũ) bị hộ dân trồng hoa màu, cây kiểng. UBND phường đã buộc hộ dân cam kết tháo dỡ...

Thanh tra xác định trách nhiệm lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 – 2024 do chưa theo dõi chặt chẽ, khảo sát chưa chính xác, dẫn đến phương án sắp xếp, quản lý nhà đất công còn sai sót, chậm và kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng chỉ ra, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các địa phương giai đoạn 2020 – 2024 khi chưa tổ chức bán đấu giá, kêu gọi đầu tư theo thẩm quyền. Qua kiểm tra, chưa phát hiện cho thuê, cho mượn đất công sai quy định nhưng còn tồn tại, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nếu không chấn chỉnh kịp thời.