Nhiều ô tô thủng lốp vì mảnh kim loại sắc nhọn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chiều 23.7, lãnh đạo Trung tâm Khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết sáng cùng ngày trên tuyến cao tốc này đã xảy ra sự cố nhiều mảnh kim loại rơi vãi trên mặt đường, khiến nhiều ô tô cán phải, bị thủng lốp và phải dừng khẩn cấp.

Sự việc xảy ra tại khu vực điểm dừng xe Km 96+100, thuộc địa phận xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng). Sau khi gặp sự cố, các phương tiện bị thủng lốp đã tấp vào điểm dừng xe để chờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ vá và thay lốp.

Nhiều mảnh kim loại sắc nhọn rơi vãi trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: X.H

Theo ghi nhận, các mảnh kim loại có kích thước khá đồng đều, dạng dẹt và sắc, hình dáng giống các chi tiết, linh kiện trong quá trình lắp ráp hoặc gia công cơ khí. Việc các mảnh kim loại nằm rải rác trên mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, thu gom toàn bộ số mảnh kim loại rơi vãi nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Xe ô tô bị thủng lốp do đâm phải các mảnh kim loại sắc nhọn ẢNH: X.H

Theo Trung tâm Khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, nhận định ban đầu cho thấy, nhiều khả năng số kim loại này rơi ra từ một xe chở vật liệu do bao bì bị rách hoặc không được chằng buộc cẩn thận trong quá trình vận chuyển.

Đơn vị khai thác vận hành đường cao tốc đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh phương tiện làm rơi vãi vật liệu. Lực lượng CSGT cũng đã vào cuộc để làm rõ.