"Rất đáng thất vọng"

AFP dẫn lời Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm qua (23.11) đánh giá Hội nghị khí hậu LHQ lần thứ 31 (COP31) kết thúc ở TP.Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 22.11 mà không đạt được thỏa thuận chính trị nào là do "thời điểm địa chính trị khó khăn". Úc và Thổ Nhĩ Kỳ cùng đồng tổ chức COP31.

Phát biểu sau hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Úc Chris Bowen (điều phối các cuộc đàm phán tại COP31) cho hay việc không đạt được thỏa thuận là "rất đáng thất vọng". Ông nói thêm rằng các vấn đề chính dẫn đến việc thỏa thuận bị đổ vỡ là do những bất đồng về ngôn từ liên quan đến nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu. Còn Chủ tịch COP31 Murat Kurum (Bộ trưởng Môi trường, đô thị hóa và biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ) khẳng định: "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Không nên làm tổn thương những người trên thế giới thực sự mong đợi điều gì đó từ cuộc đàm phán này chỉ bằng cách bám víu vào một từ hoặc một cụm từ".

Chủ tịch COP31 Murat Kurum (giữa) phát biểu phiên bế mạc toàn thể của COP31 tại TP.Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 22.11 Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Môi trường Ireland Darragh O'Brien cho hay Liên minh Châu Âu không thể ủng hộ thỏa thuận được đề xuất một phần vì không đề cập nhiên liệu hóa thạch mà giới khoa học cho là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ả Rập Xê Út và những quốc gia sản xuất dầu lớn khác thì cho rằng nhiên liệu hóa thạch sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong tương lai gần, và họ đã vận động để loại bất kỳ đề cập nào về chúng khỏi dự thảo, theo Reuters dẫn lời các nhà quan sát tại COP31.

Hầu hết các quốc đảo Thái Bình Dương, đang phải đối mặt với mực nước biển dâng cao và các mối đe dọa hiện hữu khác từ biến đổi khí hậu, đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về kết quả COP31. Thứ trưởng Sinh thái và môi trường Trung Quốc Lý Cao (dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tại COP31) cũng đã bày tỏ tiếc nuối, nhưng nhấn mạnh: "Chúng ta không thể coi đây là thất bại của tiến trình đa phương này. Chúng tôi tin rằng điều này nhắc nhở chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để đạt được sự đồng thuận".

Kêu gọi cải cách quy trình

Đối với nhiều nhà quan sát, kết quả COP31 là điều tất yếu của một quy trình thường xuyên bị cản trở bởi sự khăng khăng đòi hỏi sự đồng thuận, theo AFP. "Việc ra quyết định mà đòi hỏi mọi quốc gia phải đồng ý trên từng dấu phẩy là không phù hợp với tình trạng khẩn cấp về khí hậu", theo nhận định của bà Nikki Reisch - Giám đốc chương trình khí hậu và năng lượng của Trung tâm Luật môi trường quốc tế (Mỹ).

Việc đàm phán COP31 bất thành đã làm dấy lên lời kêu gọi cải cách quy trình dựa trên sự đồng thuận, trong đó bất kỳ quốc gia nào, hoặc một thiểu số nhỏ, cũng có thể phủ quyết tiến trình chung. "Rõ ràng là trong nhiều năm qua, quy trình COP cần được cải cách đáng kể", cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore viết trên mạng xã hội X. Ông kêu gọi một "quy trình đa phương được củng cố lại, phản ánh khoa học mới nhất và đại diện cho ý chí của phần lớn thế giới".

Vài kỳ COP trước từng rơi vào cảnh không thành công, gần nhất là năm 2009. Dù vậy, đa số vẫn nhìn nhận quy trình COP giữ vai trò quan trọng nhờ tính chất đặc thù, quy tụ gần như toàn bộ quốc gia trên thế giới và mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi bên. Có lẽ vì lý do đó mà ít người đề xuất từ bỏ cơ chế này.

Song song đó, ngày càng có nhiều tiếng nói thúc đẩy các hướng đi thay thế nhằm đẩy nhanh hành động ứng phó biến đổi khí hậu, kể cả thông qua khởi kiện pháp lý. Con đường này đã và đang được triển khai, tiêu biểu là ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) khẳng định các quốc gia mang nghĩa vụ pháp lý ràng buộc trong chống biến đổi khí hậu. "Nếu các cuộc đàm phán không mang lại những gì các quốc gia riêng lẻ cần, thì chắc chắn họ sẽ xem xét việc nhờ đến ICJ và các tòa án quốc tế khác", luật sư quốc tế Harj Narulla, người từng tư vấn cho Quần đảo Solomon tại COP31, cho hay.