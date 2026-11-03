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    Nhiều phường ở TP.HCM thông báo tìm mộ liệt sĩ

    Đỗ Trường
    Đỗ Trường
    Ngày 3.11, Ban Chỉ huy quân sự các phường Bình Hòa, Chánh Hiệp, Long Nguyên (TP.HCM) có thông báo tìm mộ liệt sĩ hy sinh vào các năm 1965, 1968 và 1972 ở các địa phương trên.

    Cụ thể, Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Hòa thông báo, liệt sĩ Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1928; quê quán xã Đã Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cũ), hy sinh ngày 20.2.1968 (tức ngày 22 tháng giêng năm Mậu Thân); chức vụ khi hy sinh: Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 21 bộ binh (mặt trận phía nam).

    Nhiều phường ở TP.HCM thông báo tìm mộ liệt sĩ - Ảnh 1.

    Thông tin về liệt sĩ Nguyễn Quốc Cường

    ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

    Theo thông tin từ thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Quốc Cường, sau khi liệt sĩ hy sinh trong trận chiến đấu tại mặt trận phía nam ngày 20.2.1968, đơn vị đã tổ chức mai táng chu đáo theo nghi thức quân đội. Có thông tin cho rằng thi hài của liệt sĩ được mai táng ban đầu tại khu vực cây đa làng Bình Mỹ, Bình Dương (cũ).

    Tuy nhiên, thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Quốc Cường đã nhiều năm tìm kiếm nhưng chưa xác định được vị trí phần mộ hiện nay.

    Nhiều phường ở TP.HCM thông báo tìm mộ liệt sĩ - Ảnh 2.

    Huân chương của liệt sĩ Nguyễn Quốc Cường

    ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

    Tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM), Ban Chỉ huy quân sự phường Chánh Hiệp thông báo về hỗ trợ tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Bên, sinh năm 1930; quê quán ấp An Định, xã Định Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ); đi B ngày 3.11.1965, thuộc Ban Kinh Tài và hy sinh năm 1965 tại mặt trận phía nam.

    Theo Ban Chỉ huy quân sự phường Chánh Hiệp, có thể thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Bên hiện đang sinh sống tại khu phố Định Hòa 3 hoặc 4 (phường Chánh Hiệp). Đơn vị rất mong người dân biết thông tin về thân nhân hoặc gia đình đang thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Bên cung cấp thông tin cho cơ quan cơ quan chức năng nơi gần nhất.

    Nhiều phường ở TP.HCM thông báo tìm mộ liệt sĩ - Ảnh 3.

    Thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Bên

    ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

    Tìm mộ liệt sĩ Đặng Thanh

    Theo thông báo của Ban Chỉ huy quân sự phường Long Nguyên (TP.HCM), liệt sĩ Đặng Thanh (quê quán xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cũ), nhập ngũ tháng 1.1954, hy sinh ngày 8.6.1972, chức vụ Đại đội trưởng, đơn vị Quân khu 5.

    Theo thông tin thân nhân gia đình cung cấp, liệt sĩ Đặng Thanh hy sinh trong trận đánh phục kích (Đại đội Bảo An), C. Bảo An số 217 trên lộ 7 từ Đắc Tài đến Rạch Bắp thuộc ấp Kiến An (xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ; nay thuộc khu phố An Điền, phường Long Nguyên, TP.HCM).

    Vị trí an táng liệt sĩ Đặng Thanh ban đầu được xác định tại khu vực nghĩa địa Bến Mui, ấp Kiến An (xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ). Mộ của liệt sĩ được chôn cất cạnh một ngôi mộ lớn nằm ở phía tây của ngôi mộ xây này với khoảng cách dưới 1 mét.

    Ngôi mộ liệt sĩ Đặng Thanh nằm song song với ngôi mộ xây hướng cạnh bờ suối. Do thời chiến tranh nên mộ không được đắp thành mộ mà san phẳng, ngụy trang bằng mặt đất để tránh địch đào bới.

    Khi đồng đội an táng liệt sĩ Đặng Thanh vẫn mặc nguyên bộ quần áo quân phục hè (do miền Bắc cấp phát), có sơ vin bằng thắt lưng con lăn. Chân đi dép cao su đen (dép đúc) còn nguyên vẹn, các loại giấy tờ cá nhân còn nguyên trong túi áo ngực.

    Ban Chỉ huy quân sự phường Long Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân và nhân dân, cựu chiến binh nhân chứng từng chiến đấu, công tác tại khu vực Bến Cát - Kiến An - An Điền - Bến Mui trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nếu biết thông tin liên quan đến phần mộ hoặc vị trí chôn cất liệt sĩ Đặng Thanh xin vui lòng cung cấp về Ban Chỉ huy quân sự phường để tiến hành quy tập.


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