Nhiều quy định mới giúp đăng kiểm thuận lợi hơn

Bỏ đăng kiểm tạm 15 ngày

Theo Thông tư 47/2024, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, các cơ sở đăng kiểm sẽ không cấp giấy chứng nhận đăng kiểm tạm 15 ngày cho xe ô tô như hiện nay. Cụ thể, thời hạn đăng kiểm của phương tiện gồm: xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe thuộc đối tượng nghiên cứu, phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ; xe cơ giới nhập khẩu chạy rà trước khi thử nghiệm khí thải; xe nhập khẩu không thuộc hai trường hợp trên sẽ được cấp giấy kiểm định tương ứng với thời hạn trên giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời do công an cấp cho chủ xe, doanh nghiệp (DN).

Đăng kiểm ô tô sẽ thuận lợi hơn cho người dân ẢNH: Q.T

Giải thích rõ hơn về nội dung này, một lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN cho biết: "Tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ không có quy định cho phép ô tô được đăng kiểm tạm 15 ngày, thay vào đó là quy định trường hợp ô tô có giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời. Do đó, để đảm bảo triển khai đúng quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đối với quy định về đăng kiểm xe cơ giới, ban soạn thảo Thông tư quyết định bỏ đăng kiểm tạm 15 ngày và bổ sung quy định đăng kiểm đối với xe cơ giới có giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước hay xe nhập khẩu có nhu cầu tham gia giao thông (có thể chạy từ nhà máy, cảng hay cửa khẩu về đại lý). Hay trường hợp ô tô nhập khẩu chạy ra trước khi thử nghiệm khí thải thường được cấp đăng ký xe tạm thời trong vòng 1 tháng thì giấy chứng nhận đăng kiểm cấp cho xe cũng chỉ có thời hạn sử dụng trong 1 tháng. Trường hợp ô tô thuộc đối tượng nghiên cứu chạy thử nghiệm nếu được cấp đăng ký xe tạm thời trong 6 tháng thì giấy chứng nhận đăng kiểm được cơ sở đăng kiểm cấp cho DN, thời hạn cũng chỉ được 6 tháng".

Một trong những điều chỉnh quan trọng của Thông tư 47 là quy định rõ chu kỳ đăng kiểm của từng loại xe cơ giới theo hướng toàn diện, tập trung hơn. Cụ thể, ô tô chở người các loại đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) không kinh doanh vận tải: Chu kỳ đăng kiểm đầu tiên kéo dài 36 tháng. Sau chu kỳ này, ô tô có thời gian sản xuất đến 7 năm có chu kỳ đăng kiểm 24 tháng; thời gian sản xuất trên 7 - 20 năm, chu kỳ đăng kiểm là 12 tháng. Thời gian sản xuất trên 20 năm chu kỳ kiểm định là 6 tháng... Tại bảng tính chu kỳ kiểm định xe cơ giới bổ sung thêm một số loại xe khác như: xe chở người chuyên dụng, xe máy chuyên dùng, xe bốn bánh và cả xe mô tô, xe gắn máy.

Đặc biệt, từ ngày 1.1.2025 cũng sẽ không còn cấp tem kiểm định riêng dành cho xe kinh doanh vận tải, chỉ phân biệt tem kiểm định của xe "xanh", xe cơ giới khác và xe máy chuyên dùng. Theo đó, nếu ô tô vượt qua các công đoạn kiểm định sẽ được cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có chu kỳ đăng kiểm phù hợp với loại xe và thời gian sản xuất xe. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu xanh lá cây dùng cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu vàng cam dùng cho các xe cơ giới khác. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu tím hồng dùng cho xe máy chuyên dùng. Như vậy, từ ngày 1.1.2025 khi Thông tư 47 có hiệu lực, cơ sở đăng kiểm sẽ không thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định màu vàng dành riêng cho xe kinh doanh vận tải và màu xanh dành cho xe không kinh doanh vận tải như trước. Tất cả các phương tiện này (nếu không phải xe "xanh" hoặc xe máy chuyên dùng) sẽ được cấp chung tem kiểm định màu vàng cam.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM cho biết hiện nay các quy trình chuẩn bị cho những điều chỉnh sau ngày 1.1.2025 đã sẵn sàng, nhất là các loại tem mới lần đầu tiên sử dụng cũng đã có hướng dẫn cụ thể từ Cục Đăng kiểm để áp dụng phù hợp.

Điều chỉnh tạo thuận lợi cho người dân

Theo khảo sát ý kiến của PV Thanh Niên, đa số các DN, hiệp hội khi được hỏi đều cho rằng những điều chỉnh trong thông tư mới đã qua quá trình đóng góp ý kiến, có tiếp thu nhiều kiến nghị đề xuất để phù hợp với thực tế và ít nhiều đã tháo gỡ bớt khó khăn cho chủ xe. Một lãnh đạo Hiệp hội Ô tô vận tải TP.HCM chia sẻ: "Một trong những nội dung điều chỉnh được các DN đánh giá rất cao trong Thông tư 47/2024 là quy định giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới được cấp lại trong trường hợp bị mất, hỏng, sai thông tin và được thực hiện bởi bất kỳ cơ sở đăng kiểm trên phạm vi cả nước. Điều này giúp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân và DN. Trước đây việc cấp lại giấy chứng nhận cải tạo rất phức tạp và cứng nhắc, khiến chủ xe, tài xế mất nhiều thời gian để giải quyết. Sắp tới các thủ tục này đã thay đổi thuận lợi hơn, thậm chí trường hợp xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận cải tạo nhưng bị hết thời hạn hiệu lực và chưa thực hiện việc cấp đổi chứng nhận đăng ký xe thì chủ xe vẫn được cấp lại giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo".

Khảo sát từ các trung tâm đăng kiểm, từ ngày 1.1.2025, khi xe bị mất đồng thời cả tem kiểm định và giấy chứng nhận đăng kiểm, thay vì phải đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm định lại như hiện nay, chủ xe sẽ chỉ cần khai báo mất và chờ 15 ngày để được in lại giấy chứng nhận và tem kiểm định. Điều này tuy khiến người dân phải chờ đợi nhưng cần thiết để cơ sở đăng kiểm thực hiện cảnh báo, tránh trường hợp một số đối tượng lợi dụng khai báo mất trong khi sử dụng giấy tờ này cho xe khác (không đảm bảo an toàn kỹ thuật) tham gia giao thông. Mặt khác, chủ xe không cần đăng tải thông tin tìm kiếm trên truyền thông cũng như tiết kiệm chi phí khi không phải thực hiện đăng kiểm lại phương tiện.