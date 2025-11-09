Nhiều 'team thanh niên không ngại bùn lầy' gây xúc động

Phong trào "Hỗ trợ nhân dân sau mưa lũ"

Khắp vùng quê xã Hòa Vang, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên… (TP.Đà Nẵng) rộn tiếng xẻng xúc bùn, tiếng chổi quét dọn. Nhiều nhóm thanh niên tình nguyện không ngại bùn đất, len lỏi tới từng trường học, nhà dân và những con đường dọn dẹp khi lũ vừa rút. Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đồng loạt ra quân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sau khi Thành đoàn Đà Nẵng huy động.

Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) dọn dẹp tại Trường tiểu học Phan Bội Châu (Điện Bàn Tây) ẢNH: NGỌC HÂN

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trường tiểu học Lâm Quang Thự (xã Hòa Vang), hàng trăm người hối hả chia nhau làm việc. Thầy cô giáo, chiến sĩ Hải quân Vùng 3, lực lượng Cảnh sát cơ động và sinh viên cùng nhau xúc bùn, lau dọn bàn ghế, gom rác. Cả sân trường còn ngập bùn đất, nhưng nụ cười của những người trẻ làm tan đi mệt nhọc.

"Trường có 2 điểm, đều ngập hơn 1,2 m. Khi nước rút, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên đã có mặt ngay, dọn dẹp, khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp", thầy Nguyễn Nhơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lâm Quang Thự, cho biết.

Tinh thần xung kích ấy cũng lan tỏa ở Trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Vang), nơi từng ngập sâu hơn 1,5 m. Hàng chục giáo viên, học sinh, dân quân tự vệ cùng đoàn viên, thanh niên lau rửa bàn ghế, phơi khô dụng cụ học tập. "Khi nước rút, ai nấy đều lao vào dọn, không quản ngại bùn lầy. Nhờ sự hỗ trợ của sinh viên, nhà trường sẽ sớm đón học sinh trở lại lớp", thầy hiệu trưởng Thái Quang Bình nói.

Ngay sau khi nước vừa rút, 50 sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã đến Trường tiểu học Phan Bội Châu và Trường mầm non Điện Thọ (xã Điện Bàn Tây) cùng nhà trường khắc phục hậu quả. "Đến nơi, ai cũng sững sờ trước cảnh tượng tan hoang. Nhà dân, trường học ngập bùn, đồ đạc hư hỏng. Chỉ ít phút sau, mọi người bắt tay làm việc ngay. Mệt có, vất vả có, nhưng niềm vui được góp sức giúp dân khiến ai cũng thấy ấm lòng", Nguyễn Thị Mỹ Duyên (sinh viên lớp 23KTHH1) chia sẻ.

Anh Trương Ngọc Sơn, Bí thư Đoàn Trường ĐH Bách khoa, cho biết thêm: "Chúng tôi đặt mục tiêu giúp học sinh sớm trở lại lớp. Cuối tuần này sẽ huy động thêm 150 sinh viên đến hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng".

Không chỉ tham gia dọn dẹp, sinh viên Trường CĐ Đà Nẵng còn biến những kiến thức trên giảng đường thành hành động thiết thực. Theo thầy Hồ Viết Hà, Hiệu trưởng Trường CĐ Đà Nẵng, đoàn viên của 3 khoa Điện - Điện tử, Cơ khí và Tự động hóa đã lập đội tình nguyện chuyên sửa chữa thiết bị điện, máy bơm, xe máy, hệ thống chiếu sáng cho người dân. "Việc sửa lại chiếc quạt, bóng đèn, máy nước cho bà con cũng là cách để sinh viên học thêm về trách nhiệm và lòng nhân ái", thầy Hà nói.

Tại Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), phong trào "Hỗ trợ nhân dân sau mưa lũ" được phát động ngay khi trời vừa tạnh ráo. 100 sinh viên tình nguyện cùng chính quyền xã Vu Gia giúp dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh giếng nước, sắp xếp lại đồ đạc, khơi thông cống rãnh. Tiến sĩ Trần Xuân Quỳnh, Bí thư Đoàn trường, cho biết đây là dịp để các bạn trẻ trải nghiệm, sống trách nhiệm và biết sẻ chia hơn với cộng đồng.

Đoàn Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) còn tổ chức hơn 100 sinh viên tình nguyện về hỗ trợ người dân vùng Gò Nổi, nơi chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ. "Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo xã để nắm nhu cầu hỗ trợ, ngày 2.11 có mặt để cùng người dân dọn trường, nhà cửa, giúp bà con sớm ổn định", đại diện Đoàn trường cho biết.

" L ÒNG AI CŨNG ẤM LẠI"

Giữa bùn đất nhão và nắng hanh sau lũ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xẻng xúc bùn, những nụ cười trẻ trung của sinh viên tình nguyện khiến làng quê như bừng sáng. Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, chia sẻ: "Đó không chỉ là những giờ lao động tình nguyện mà còn là hành trình rèn luyện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và lòng nhân ái của tuổi trẻ. Các bạn làm việc vất vả nhưng vẫn cười tươi và chính nụ cười ấy là ánh sáng làm ấm lòng người dân giữa gian khó".

Theo anh Hùng, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức nhiều đội hình xung kích với hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia tổng dọn vệ sinh trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; sửa chữa nhà cửa cho gia đình chính sách, Mẹ VN anh hùng và các hộ dân khó khăn. Thành đoàn cũng phối hợp Liên đoàn Lao động, Hội Doanh nhân trẻ và các nhà hảo tâm trao hơn 2.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm, lương thực, kinh phí hỗ trợ người dân tại Gò Nổi, Đại Lộc, Vu Gia, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hòa Tiến…

"Các bạn đoàn viên, thanh niên không chỉ dọn dẹp mà còn trực tiếp vận chuyển quà, hỗ trợ bà con ở vùng ngập sâu. Nhiều sinh viên tình nguyện đã ở lại suốt đêm để hoàn thành nhiệm vụ", anh Hùng xúc động.

Trận lũ đi qua để lại bùn đất và những thiệt hại nặng nề. Nhưng trong khung cảnh ấy, hình ảnh những người thầy, chiến sĩ, sinh viên cùng nhau dọn dẹp đã trở thành một biểu tượng đẹp. "Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của các lực lượng tình nguyện. Nhìn sân trường dần sạch sẽ, lòng ai cũng ấm lại", thầy Nguyễn Nhơn xúc động nói.



