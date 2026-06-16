Nhiều thuê bao bị cắt chiều gọi đi, bước tiếp theo ra sao?

Đổ xô đi xác thực

Ngay từ cuối tuần qua, các điểm dịch vụ của các nhà mạng đã bắt đầu quá tải vì lượng khách kéo đến xác thực thông tin quá đông khi hạn chót đang đến gần. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại điểm giao dịch VNPT - Vinaphone trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long (TP.HCM), cuối tuần qua rất đông người đến thực hiện xác thực tài khoản, khiến tình hình ùn tắc thêm căng thẳng. Nhiều người phải xếp hàng đứng chờ từ bên ngoài lề đường vì bên trong đã chật kín chỗ.

Nhiều người vội vàng đi xác thực khi thuê bao bị khóa một chiều ẢNH: QUANG THUẦN

Chị Huỳnh Thị Tuyết Nga, chủ số thuê bao 0987427xxx, ngụ tại P.An Khánh, cho biết số điện thoại của chị đã bị cắt chiều gọi đi vì chưa xác thực thông tin, nhân viên tổng đài yêu cầu chị đến điểm dịch vụ để đăng ký và mở lại. Chị Nga thắc mắc: "Số điện thoại của tôi đã đăng ký chính chủ từ năm 2023, nhưng không hiểu sao trong đợt này lại tiếp tục bị nhắc đăng ký và bị khóa ngay cả trước khi hết thời hạn. Cuối tuần qua tôi đến điểm dịch vụ của Vinaphone nhưng thấy quá đông, không đợi nổi nên phải quay về và sáng đầu tuần mới quay trở lại".

Một số người dùng phản ánh thuê bao bị khóa dù trước đó đã đăng ký thông tin chính chủ

Trong ngày đầu tuần 15.6, khảo sát của PV tại các điểm giao dịch trung tâm TP.HCM cũng cho thấy tình trạng ùn ứ, xếp hàng đông đúc. Tại điểm giao dịch MobiFone số 313 An Dương Vương, P.Chợ Quán, trong buổi chiều có hơn 50 người đang xếp hàng chờ đến lượt để được hướng dẫn giải quyết. Ông Đỗ Thanh Hà, số thuê bao 0704689.xxx, cũng bức xúc vì số điện thoại của ông đã đăng ký thông tin chính chủ từ lâu nhưng đến hôm nay lại bị cắt chiều gọi đi, khiến ông phải chạy đến điểm dịch vụ để nhờ xử lý.

Cách đó không xa, điểm giao dịch của nhà mạng Viettel tại địa chỉ 190 Lê Hồng Phong cũng trong tình trạng đông đúc, hàng chục người chờ đợi để được xác thực thông tin đăng ký và mở lại thuê bao bị khóa một chiều. Một điểm giao dịch khác của MobiFone trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, ngày thường vốn vắng vẻ, ít khách do mặt bằng hẹp, hôm nay cũng tập trung cùng lúc hàng chục người để được hỗ trợ dịch vụ.

Đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH-CN) cho biết theo thống kê sơ bộ của các nhà mạng, đã có hơn 93 triệu số điện thoại xác nhận chính chủ trên VNeID, hơn 2 triệu số được xác nhận không chính chủ. Hiện còn khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng nên sẽ bị khóa chiều gọi, nhắn tin từ ngày 15.6. Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, từ 9 giờ sáng 15.6, nhà mạng Vinaphone chính thức tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định tại Thông tư 08 của Bộ KH-CN.

Trong khi đó, Viettel Telecom cũng đã thực hiện khóa SIM một chiều từ 0 giờ ngày 15.6 đối với toàn bộ thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo Thông tư 08. Có hơn 5 triệu thuê bao thuộc diện bị chặn chiều gọi đi và nhắn tin đi trong đợt này.

Vẫn còn thời hạn để xác thực thuê bao

Cục Viễn thông nhận định, trong số gần 18 triệu SIM chưa xác nhận trạng thái, khoảng 10 triệu SIM xác suất cao không còn nhu cầu sử dụng hoặc không loại trừ khả năng là SIM kích hoạt sẵn (qua quá trình phân tích hành vi như không phát sinh tiêu dùng, một cá nhân đứng tên nhiều SIM...). Tuy nhiên vẫn còn một lượng lớn người dùng điện thoại ở vùng sâu, vùng xa, hoặc thờ ơ chủ quan không thực hiện xác thực. Bên cạnh đó, cũng có một số ít trường hợp dù đã định danh rồi nhưng vẫn bị khóa nhầm do sai sót của hệ thống quản lý.

Các điểm giao dịch của nhà mạng đều đang trong tình trạng quá tải

Nhiều người đổ xô đi xác thực khiến tình trạng ùn tắc, chờ đợi kéo dài

Được biết, việc khóa SIM trong đợt này mới chỉ là bước đầu tiên trong lộ trình quản lý thuê bao. Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa 1 chiều (15.6), nếu người dùng vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng 2 chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao sẽ bị thu hồi. Các thuê bao chưa xác thực sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi kể từ ngày 15.6 nhưng vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Điều này nhằm bảo đảm người dùng không bị mất hoàn toàn kết nối và vẫn có điều kiện thực hiện các bước xác thực cần thiết.

Do nhu cầu thực hiện việc cập nhật thông tin thuê bao quá đông, các nhà mạng đang nỗ lực bố trí nhân sự và tăng thêm giờ làm, triển khai tiếp tục các điểm dịch vụ lưu động để hỗ trợ những người không có điều kiện di chuyển xa. Đại diện Vinaphone khuyến nghị các khách hàng đã nhận được thông báo nhưng chưa hoàn tất thủ tục cần sớm thực hiện nhằm tránh ảnh hưởng tới quá trình liên lạc. Các thắc mắc liên quan có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc điểm giao dịch gần nhất. Khi thực hiện xác thực cần mang theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối soát thông tin. Ngoài ra, để hỗ trợ khách hàng thuận tiện hơn, Vinaphone triển khai nhiều kênh xác thực. Khách hàng có thể thao tác trực tuyến trên ứng dụng My VNPT bằng cách đăng nhập tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn. Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc xác thực cũng có thể thực hiện thông qua ứng dụng VNeID.

Viettel Telecom cũng khẳng định tiếp tục duy trì tối đa nguồn lực hỗ trợ để bảo đảm khách hàng khôi phục liên lạc thuận tiện nhất. Đối với các thuê bao bị khóa một chiều từ ngày 15.6, hệ thống sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành xác thực thông tin. Khách hàng có thể thực hiện trực tuyến tại nhà thông qua ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID. Song song đó, Viettel Telecom cũng bố trí khoảng 50.000 điểm xác thực trên toàn quốc, bao gồm cửa hàng Viettel, Viettel Store, các điểm ủy quyền, điểm bán và hệ thống cửa hàng đối tác để hỗ trợ miễn phí. Người dân chỉ cần mang theo CCCD gắn chip để thực hiện đối soát.

Đặc biệt, các điểm giao dịch trên toàn quốc cùng các tổ hỗ trợ lưu động tiếp tục duy trì đầy đủ nhân lực trong những ngày tới. Đường dây nóng hỗ trợ tận nhà cho người cao tuổi và người khuyết tật vẫn hoạt động bình thường nhằm bảo đảm không ai bị gián đoạn liên lạc.