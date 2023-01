Nhiều tỉnh miền Tây quá tải đăng kiểm xe cơ giới

Chủ xe kêu ca vì bị “soi” quá kỹ khi đăng kiểm

Ngày 3.1, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S (P.5, TP.Tân An, Long An) từ rạng sáng đã có hàng trăm xe ô tô, xe tải nối đuôi nhau gần 1 km từ đường dẫn cầu Tân An đến trung tâm đăng kiểm này.

Nhiều tài xế cho biết họ phải “rồng rắn” chờ đợi trước trung tâm đăng kiểm này vì trước đó cả tuần đã đến đăng ký, được hẹn ngày 3.1 tiến hành đăng kiểm. Thời gian từ lúc đăng ký đến lượt đăng kiểm mất ít nhất mất 3 ngày.

Ông S. (đến từ Tiền Giang) cho biết Trung tâm đăng kiểm 62-01S là nơi thứ 3 từ chối dán tem đăng kiểm cho một số xe tải của ông.

“Xe tôi chạy dịch vụ chở hàng nên có cơi nới thùng chút đỉnh. Vì vậy chỗ đăng kiểm quen hay lạ gì cũng từ chối thẳng. Họ bảo hiện nay đang rất "căng", yêu cầu tôi phải sửa lại thùng xe cho đúng kết cấu. Chuyện sửa lại như cũ rất mất thời gian, tốn nhiều chi phí, trong khi Tết Nguyên đán 2023 cận kề rồi”, ông S. cho biết.

Cũng theo ông S., vì ông kinh doanh dịch vụ vận tải nên là khách hàng quen thuộc của một trung tâm đăng kiểm ở Tiền Giang, muốn đăng kiểm chỉ việc gọi điện tới là được. Còn bây giờ, ông đến trung tâm đăng kiểm để bốc số là bị từ chối ngay từ đầu đối với các xe mà ông đã "bóp" hoặc "nới" thùng (mà theo giải thích của ông S. là để phù hợp với lợi ích trong từng loại hàng nhận chở - PV).

Trong khi đó, ông T. (ngụ H.Thủ Thừa, Long An) cho biết, suốt tuần qua xe ô tô 9 chỗ chạy dịch vụ chở khách của ông đã hết hạn đăng kiểm, ông phải ở nhà đi bảo trì, sửa chữa một số chỗ mới đưa đi đăng kiểm. Dù vậy, ông còn bị mắc đến 3 lỗi nhỏ, trong đó có phần lốp (vỏ xe) quá mòn nên phải khắc phục. “Nói chung là bây giờ các đăng kiểm viên họ bắt lỗi kỹ lắm, một lỗi nhỏ cũng không bỏ qua. Trước kia, xe tôi vô đăng kiểm rồi trở ra chưa tới 30 phút, nhưng bây giờ lâu hơn nhiều”, ông T. nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S cho biết, đơn vị có 3 chuyền với công suất tối đa 230 xe/ngày. Thế nhưng, trong khoảng nửa tháng qua, mỗi ngày các đăng kiểm viên phải liên tục tăng ca 12 giờ/ngày vẫn không thể giải quyết hết nhu cầu của khách hàng. Số lượng xe tăng lên rất nhiều, xe từ các tỉnh thành khác đến rất đông. Các xe mới đến đăng kiểm lần đầu mất nhiều thời gian hơn do đơn vị phải xác minh đầy đủ về thông tin xe trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam rồi mới tiến hành kiểm tra về kỹ thuật thực tế.

Vẫn theo vị này, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S kiên quyết từ chối cấp tem đăng kiểm cho các xe đã cơi nới thùng sai kết cấu và các hệ thống về an toàn không đạt như hệ thống lái, đèn điện và phanh (thắng). Trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 20% xe bị từ chối cấp tem đăng kiểm do vướng các lỗi này.





Khoảng 40% xe đăng kiểm đến từ ngoài tỉnh

Ngày 3.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Văn Ngọt, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT Long An, cho biết theo chỉ đạo của Ban giám đốc Sở GTVT Long An, trong năm 2022, đơn vị đã có kế hoạch kiểm tra 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S (quốc doanh) và 2 trung tâm đăng kiểm tư nhân là 62-02D (H.Bến Lức) và 62-03D (H.Đức Hòa).

Tuy nhiên, việc thanh tra 2 trung tâm đăng kiểm tư nhân chưa thực hiện thì đơn vị tiếp nhận kế hoạch kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam đối với 2 trung tâm đăng kiểm tư nhân. Do đó, Thanh tra Sở GTVT Long An chỉ tiến hành kiểm tra đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S. Kết quả kiểm tra về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hoạt động nghiệp vụ của các đăng kiểm viên đều đạt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An, có 2 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động với 5 dây chuyền phục vụ nhu cầu kiểm định cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, một trung tâm của doanh nghiệp (Trung tâm đăng kiểm 62-02D) và một trung tâm thuộc Sở GTVT Long An (Trung tâm đăng kiểm 62-01S).

Ông Trần Thiện Trúc, Phó giám đốc Sở GTVT Long An, cho biết khảo sát từ ngày 19.12.2022, lượng phương tiện tăng gấp 1,5 - 1,6 lần so với thời điểm trước; trong đó có khoảng 40% xe đến từ ngoài tỉnh. Do đó, Sở GTVT Long An chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm 62-01S làm việc từ 6 giờ 30 phút; Trung tâm đăng kiểm 62.02D làm việc từ 7 giờ. Thời gian nghỉ trưa khoảng 30 phút. Cả 2 trung tâm đều làm đến khoảng 19 giờ mỗi ngày để giải quyết hết số lượng phương tiện đã hẹn.

“Trung tâm 62-03D ở H.Đức Hòa đã bị tạm đình do liên quan vụ án hình sự. Hai trung tâm đăng kiểm còn lại trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng quy định trong thời gian qua. Tuy nhiên, báo cáo của các trung tâm đăng kiểm cho thấy, tỷ lệ xe bị từ chối cấp dán tem đã kiểm định tăng lên đột xuất, ngày nhiều nhất có khi lên đến hơn 30% tổng số xe nhận kiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao về tình hình đăng kiểm trên địa bàn trong thời gian tới”, ông Trúc cho hay.

Hoạt động đăng kiểm tại Tiền Giang và Bến Tre cũng quá tải

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó giám đốc Sở GTVT Tiền Giang, cho biết sau khi một trung tâm đăng kiểm tư nhân ở TX.Cai Lậy bị tạm đình chỉ theo quyết định của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì tình trạng quá tải đăng kiểm tại 2 trung tâm đăng kiểm ở xã Thân Cửu Nghĩa (tư nhân) và xã Long An, H.Châu Thành (quốc doanh) cũng hoạt động hết công suất, làm việc 12 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, ông Thanh cho biết cơ bản vẫn không thể giải quyết hết nhu cầu đăng kiểm của người dân và doanh nghiệp thời điểm cận tết.

Về nguyên nhân quá tải, ông Thanh cho biết chủ yếu do số lượng xe từ tỉnh ngoài về Tiền Giang đăng kiểm tăng khoảng 40%. Sở GTVT Tiền Giang chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động phải nỗ lực giải quyết nhu cầu cho người dân và doanh nghiệp nhưng tuyệt đối không được bỏ qua các lỗi về môi trường và an toàn kỹ thuật hiện hữu trong các xe cơ giới.

Tương tự, ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở GTVT Bến Tre, cho biết khoảng 1 tháng trước, theo quyết định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, một trung tâm đăng kiểm tư nhân ở H.Mỏ Cày Bắc đã bị tạm đóng cửa. Do đó, trên địa bàn tỉnh Bến Tre còn lại 2 trung tâm đăng kiểm của một doanh nghiệp được cổ phần hóa (từ doanh nghiệp nhà nước) hoạt động hết công suất, tổng cộng 4 chuyền nhưng vẫn bị quá tải. Nguyên nhân chủ yếu do các xe từ tỉnh thành khác về Bến Tre đăng kiểm.