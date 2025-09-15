Nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim được cấp cứu ở độ tuổi dưới 40, thay vì hầu hết ghi nhận ở độ tuổi từ 60 như trước. Cứ 10 người tử vong do bệnh không lây nhiễm thì có đến 4 người chưa đến 70 tuổi.

Tình trạng gia tăng các bệnh không lây nhiễm liên quan rối loạn chuyển hóa như thừa cân, béo phì, đái tháo đường thể 2; tăng huyết áp, bệnh động mạch vành (tăng 15 - 20%) có nguyên nhân chủ yếu là lối sống ít vận động, chế độ ăn uống thiếu khoa học (ăn nhiều thịt, đồ chiên rán), không kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính, tại các quốc gia, khoảng 31% người lớn và 80% thanh thiếu niên không đạt mức độ hoạt động thể chất được khuyến nghị theo lứa tuổi, không đáp ứng được khuyến nghị toàn cầu (ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần).