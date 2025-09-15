Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim được cấp cứu ở độ tuổi dưới 40

Nam Sơn
Nam Sơn
15/09/2025 09:42 GMT+7

Bộ Y tế cho biết các bệnh tim mạch và ung thư là những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong liên quan đến bệnh không lây nhiễm, với tỷ lệ tương ứng là 31% và 19%.

Nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim được cấp cứu ở độ tuổi dưới 40, thay vì hầu hết ghi nhận ở độ tuổi từ 60 như trước. Cứ 10 người tử vong do bệnh không lây nhiễm thì có đến 4 người chưa đến 70 tuổi.

Tình trạng gia tăng các bệnh không lây nhiễm liên quan rối loạn chuyển hóa như thừa cân, béo phì, đái tháo đường thể 2; tăng huyết áp, bệnh động mạch vành (tăng 15 - 20%) có nguyên nhân chủ yếu là lối sống ít vận động, chế độ ăn uống thiếu khoa học (ăn nhiều thịt, đồ chiên rán), không kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính, tại các quốc gia, khoảng 31% người lớn và 80% thanh thiếu niên không đạt mức độ hoạt động thể chất được khuyến nghị theo lứa tuổi, không đáp ứng được khuyến nghị toàn cầu (ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần).

Phát động cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4

Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4 do Báo Sức khỏe và đời sống (Bộ Y tế) tổ chức từ ngày 9.9 - 25.12, cung cấp kiến thức, thúc đẩy cộng đồng duy trì thói quen tốt về dinh dưỡng, vận động để phòng chống các bệnh không lây nhiễm.

Cuộc thi dành cho công dân từ 18 tuổi, tham gia hành trình 3 tháng rèn luyện sức khỏe và thực hành dinh dưỡng hợp lý. Giải thưởng xét trao dựa trên sự thay đổi về chỉ số cơ thể và kết quả thi trắc nghiệm kiến thức dinh dưỡng, vận động thể chất. Đăng ký tại website https://toikhoedephon.vn/.

Tin liên quan

5 cấp độ của nhồi máu cơ tim và biện pháp phòng ngừa

5 cấp độ của nhồi máu cơ tim và biện pháp phòng ngừa

Người bệnh sống sót sau nhồi máu cơ tim có nguy cơ tái phát và tỷ lệ tử vong cao gấp 6 lần so với những người khỏe mạnh cùng độ tuổi. Do đó, việc cấp cứu kịp thời là vô cùng quan trọng.

Cứu nam nhân viên IT 30 tuổi lên cơn nhồi máu cơ tim

Giành sự sống cho người đàn ông 12 ngày hôn mê do nhồi máu cơ tim

Khám phá thêm chủ đề

nhồi máu cơ tim Bộ Y tế thừa cân lây nhiễm vận động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận