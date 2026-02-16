Nhịn ăn gián đoạn có phải giải pháp ‘thần kỳ’ để giảm cân?

The Guardian ngày 16.2 đưa tin các nhà khoa học đã phân tích 22 nghiên cứu toàn cầu và nhận thấy ở những người thừa cân, béo phì, việc áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 5:2 (ăn đều đặn trong 5 ngày và ăn rất ít trong 2 ngày) cho ra kết quả giảm cân tương đương việc tuân thủ chế độ ăn kiêng truyền thống, như ăn đều mỗi ngày và kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ.

Bài đánh giá cho thấy người nhịn ăn gián đoạn trung bình giảm khoảng 3% trọng lượng cơ thể nhờ nhịn ăn, thấp hơn nhiều so với mức 5% mà các bác sĩ coi là có ý nghĩa lâm sàng.

Người đàn ông đang đo vòng eo ẢNH: AP

Bác sĩ Luis Garegnani, tác giả chính của bài đánh giá trên và là Giám đốc Trung tâm Liên kết Cochrane tại bệnh viện ở Buenos Aires (Argentina), cho rằng: “Nhịn ăn gián đoạn không phải là giải pháp thần kỳ, song nó có thể là một trong số các lựa chọn để kiểm soát cân nặng”.

Nhịn ăn gián đoạn – phương pháp mà mọi người hạn chế ăn uống trong những khung giờ nhất định, hoặc nhịn ăn vào một số ngày cụ thể – đã trở nên phổ biến giữa bối cảnh có nhiều tuyên bố cho rằng nó giúp giảm cân, tăng cường sức khỏe thể chất và nhận thức, thậm chí làm chậm quá trình lão hóa.

Bài đánh giá của Trung tâm Cochrane công bố ngày 16.2 phân tích các thử nghiệm lâm sàng ở gần 2.000 người ở nhiều khu vực trên thế giới, xem xét các hình thức nhịn ăn gián đoạn. Nhóm nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào cho thấy nhịn ăn gián đoạn cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người nhiều hơn các chế độ ăn kiêng khác.

Ông Garegnani cho biết việc làm rõ các bằng chứng xoay quanh chế độ nhịn ăn là điều quan trọng, do sự phổ biến và quảng bá rộng rãi của nó trên truyền thông. Nhiều nghiên cứu có thời gian ngắn, ngoài ra trong 22 nghiên cứu được tổng hợp nói trên, không lần nào người tham gia được hỏi có hài lòng với chế độ nhịn ăn gián đoạn hay không.

Bác sĩ Zhila Semnani-Azad tại Đại học Quốc gia Singapore nhận định rằng lợi ích của nhịn ăn gián đoạn có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian ăn uống, do nhịp sinh học của cơ thể có mối liên hệ mật thiết với quá trình trao đổi chất. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy nhịn ăn có thể thay đổi cách sử dụng mỡ dự trữ, giảm viêm, cải thiện độ nhạy với insulin. Dù vậy, bà Semnani-Azad nêu thêm chưa có định nghĩa chung về nhịn ăn gián đoạn, khiến việc đánh giá tác dụng của nó gặp khó khăn.

Đồng quan điểm, giáo sư Maik Pietzner, chuyên về mô hình hóa dữ liệu sức khỏe tại Viện Y tế Berlin thuộc Đại học Y Berlin (Đức), nói rằng: “Nếu mọi người cảm thấy tốt hơn với những chế độ ăn gián đoạn, tôi sẽ không ngăn họ. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy hiện không có bằng chứng chắc chắn nào về tác dụng tích cực rõ rệt, ngoài việc giảm cân vừa phải”.