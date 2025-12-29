Một năm nữa đang dần khép lại và cũng để lại những dấu ấn đặc biệt trên không gian mạng Việt Nam. Không chỉ là nơi lan truyền xu hướng hay giải trí, mạng xã hội năm 2025 còn trở thành nơi khởi phát của những cuộc tranh luận lớn về đạo đức, pháp luật, kinh doanh và niềm tin cộng đồng.

Nhìn lại 2025: Những cơn địa chấn trên mạng xã hội Việt nam

Phạm Thoại – Mẹ Bắp: Từ thiện và câu hỏi minh bạch

Mở đầu năm 2025, mạng xã hội Việt Nam đặc biệt chú ý đến lùm xùm từ thiện liên quan mẹ bé Minh Hải, thường được gọi là "bé Bắp", và TikToker Phạm Thoại – người có lượng người theo dõi lớn trên nền tảng TikTok.

Livestream thu hút hơn 1 triệu người, Phạm Thoại nói thẳng nghi vấn ăn chặn 16 tỉ đồng tiền từ thiện ủng hộ bé Bắp

Kẹo Kera: Từ nghi vấn cá nhân đến xử lý diện rộng

Cuối tháng 3 - đầu tháng 4, cộng đồng mạng xôn xao quanh những thông tin về sản phẩm kẹo rau củ Kera – một loại thực phẩm chức năng được quảng bá mạnh mẽ qua mạng xã hội TikTok và hình thức livestream.

Sự việc bắt đầu từ những thắc mắc công khai của TikToker "Sư tử ăn chay" về thành phần và công dụng sản phẩm. Từ những câu hỏi ban đầu, làn sóng người dùng chia sẻ trải nghiệm cá nhân ngày càng lan rộng.

Toàn cảnh vụ kẹo rau củ Kera: Bước trượt dài của Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên, Hằng Du Mục

Jack - J97: Khi đời tư trở thành tâm bão dư luận

Tháng 8.2025, ca sĩ Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn, nghệ danh J97) tiếp tục là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau một loạt diễn biến liên quan đến hoạt động nghề nghiệp và đời tư.

Trước đó, Jack đã tổ chức buổi họp báo vào tháng 7 để công bố dự án mới, nhưng phần lớn thời lượng được dùng để chia sẻ về đời tư, dẫn đến bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và nội dung họp báo phải rà soát lại. Sau đó, anh tiếp tục nhận án phạt 55 triệu đồng và bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng do trình diễn ca khúc có lời bị cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Jack tổ chức họp báo tung sao kê làm rõ ồn ào ‘5 củ’, công khai xin lỗi



