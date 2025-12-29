Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nhìn lại 2025: Những cơn địa chấn trên mạng xã hội Việt nam
Video Thời sự

Nhìn lại 2025: Những cơn địa chấn trên mạng xã hội Việt nam

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
29/12/2025 06:00 GMT+7

Năm 2025 khép lại với hàng loạt sự việc khuấy động mạng xã hội Việt Nam. Từ những tranh cãi về đạo đức, kinh doanh online đến các vấn đề pháp lý, sức khỏe cộng đồng, không gian mạng đã trở thành nơi phản ánh rõ nét những biến động của đời sống xã hội. Hãy cùng Báo Thanh Niên điểm lại những sự việc đáng chú ý nhất trong năm.

Một năm nữa đang dần khép lại và cũng để lại những dấu ấn đặc biệt trên không gian mạng Việt Nam. Không chỉ là nơi lan truyền xu hướng hay giải trí, mạng xã hội năm 2025 còn trở thành nơi khởi phát của những cuộc tranh luận lớn về đạo đức, pháp luật, kinh doanh và niềm tin cộng đồng.

Nhìn lại 2025: Những cơn địa chấn trên mạng xã hội Việt nam

Phạm Thoại – Mẹ Bắp: Từ thiện và câu hỏi minh bạch

Mở đầu năm 2025, mạng xã hội Việt Nam đặc biệt chú ý đến lùm xùm từ thiện liên quan mẹ bé Minh Hải, thường được gọi là "bé Bắp", và TikToker Phạm Thoại – người có lượng người theo dõi lớn trên nền tảng TikTok.

Livestream thu hút hơn 1 triệu người, Phạm Thoại nói thẳng nghi vấn ăn chặn 16 tỉ đồng tiền từ thiện ủng hộ bé Bắp

Kẹo Kera: Từ nghi vấn cá nhân đến xử lý diện rộng

Cuối tháng 3 - đầu tháng 4, cộng đồng mạng xôn xao quanh những thông tin về sản phẩm kẹo rau củ Kera – một loại thực phẩm chức năng được quảng bá mạnh mẽ qua mạng xã hội TikTok và hình thức livestream.

Sự việc bắt đầu từ những thắc mắc công khai của TikToker "Sư tử ăn chay" về thành phần và công dụng sản phẩm. Từ những câu hỏi ban đầu, làn sóng người dùng chia sẻ trải nghiệm cá nhân ngày càng lan rộng.

Toàn cảnh vụ kẹo rau củ Kera: Bước trượt dài của Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên, Hằng Du Mục

Jack - J97: Khi đời tư trở thành tâm bão dư luận

Tháng 8.2025, ca sĩ Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn, nghệ danh J97) tiếp tục là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau một loạt diễn biến liên quan đến hoạt động nghề nghiệp và đời tư.

Trước đó, Jack đã tổ chức buổi họp báo vào tháng 7 để công bố dự án mới, nhưng phần lớn thời lượng được dùng để chia sẻ về đời tư, dẫn đến bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và nội dung họp báo phải rà soát lại. Sau đó, anh tiếp tục nhận án phạt 55 triệu đồng và bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng do trình diễn ca khúc có lời bị cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Jack tổ chức họp báo tung sao kê làm rõ ồn ào ‘5 củ’, công khai xin lỗi


Tin liên quan

Nhìn lại 2025: Những con người 'làm ấm' một năm nhiều biến động

Nhìn lại 2025: Những con người 'làm ấm' một năm nhiều biến động

Năm 2025 sắp khép lại, một năm đầy biến động, thiên tai, nhưng cũng là năm của những câu chuyện khiến trái tim ta ấm áp hơn bao giờ hết. Từ những hành động dũng cảm trong khoảnh khắc sinh tử, đến vòng tay nhân ái giữa lũ dữ, và cả những nghĩa cử nhỏ bé nhưng lan tỏa tình người mạnh mẽ.

Khám phá thêm chủ đề

nhìn lại 2025 recap 2025 mạng xã hội 2025 viral mạng xã hội tổng kết mạng xã hội 2025 toàn cảnh mạng xã hội Việt Nam Phạm Thoại Mẹ Bắp babythree Mailisa Hoàng Hường Nuôi em Ngân 98 Lương Bằng Quang Đoàn Di Băng Hanayuki Jack J97
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận