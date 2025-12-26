Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhìn lại 2025: Những con người 'làm ấm' một năm nhiều biến động
Video Thời sự

Nhìn lại 2025: Những con người 'làm ấm' một năm nhiều biến động

Hoàng Quốc - Thanh Nguyên
26/12/2025 18:05 GMT+7

Năm 2025 sắp khép lại, một năm đầy biến động, thiên tai, nhưng cũng là năm của những câu chuyện khiến trái tim ta ấm áp hơn bao giờ hết. Từ những hành động dũng cảm trong khoảnh khắc sinh tử, đến vòng tay nhân ái giữa lũ dữ, và cả những nghĩa cử nhỏ bé nhưng lan tỏa tình người mạnh mẽ.

Năm 2025 đang khép lại - một năm đầy khắc nghiệt với những biến động dữ dội của thiên taibão lũ. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, "ngọn lửa" của tình đồng bào lại bùng lên mạnh mẽ nhất. Từ rốn lũ miền núi xa xôi đến các đô thị sầm uất, những nghĩa cử cao đẹp đã trở thành điểm tựa vững chãi, xua tan đau thương và thắp lên niềm tin tái thiết cuộc sống cho hàng triệu người dân.

Nhìn lại 2025: Những con người 'làm ấm' một năm nhiều biến động

Mùa A Thi – Trưởng bản dũng cảm cứu dân khỏi lũ quét

Rạng sáng một ngày tháng 8, lũ quét bất ngờ ập đến bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Trưởng bản Mùa A Thi, 26 tuổi, đã bất chấp nguy hiểm chạy gõ cửa từng nhà, hô hoán sơ tán hơn 90 người an toàn. Hành động ấy đã cứu cả một bản làng khỏi thảm họa.

- Ảnh 1.

Chạy đua với lũ dữ, trưởng bản kịp thời sơ tán 80 người trong đêm mưa

Tài xế chắn gió mạnh cho xe máy trong mưa lớn

Trong những cơn mưa bão gió giật, nhiều tài xế ô tô và xe buýt đã chậm lại, chắn gió cho những chiếc xe máy phía sau qua cầu an toàn. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đủ để sưởi ấm cả một hành trình.

Chắn gió mạnh cho xe máy: Hành động ấm áp của tài xế ô tô, xe buýt trong mưa lớn

Gặp chủ căn nhà 2 tầng cứu sống hơn 100 người ở rốn lũ Hòa Thịnh

Giữa rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà 2 tầng của anh Phan Duy Tân đã mở cửa đón hơn 100 người dân tá túc, chia sẻ từng gói mì, từng chai nước trong suốt ba ngày cô lập. Một mái nhà đã trở thành nơi trú ẩn của cả cộng đồng.

Gặp chủ căn nhà 2 tầng cứu sống hơn 100 người ở rốn lũ Hòa Thịnh

Năm 2025 khép lại, để lại trong lòng chúng ta những câu chuyện đẹp về tình người, lòng dũng cảm và hy vọng. Dù khó khăn đến đâu, lòng tốt vẫn sẽ luôn lan tỏa. Hãy cùng nhau giữ ngọn lửa ấy cho năm mới 2026.

Khám phá thêm chủ đề

nhìn lại 2025 Tổng kết 2025 người hùng đời thường lũ lụt miền Trung câu chuyện cảm động Mùa A Thi cứu trợ bão lũ Thiên tai 2025
