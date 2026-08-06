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Đời sống Ẩm thực

Nhìn như bình hoa thật, ít ai ngờ đây là bánh trung thu

Dương Lan
Dương Lan
Những chiếc bình cắm hoa sen, hoa huệ, hoa chuối nhìn như thật khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết tất cả đều có thể ăn được, trong đó chiếc bình chính là bánh trung thu.

Chị Thùy Dương (31 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh những chiếc bánh trung thu có tạo hình giống y hệt các bình hoa. Bình hoa sen, hoa huệ và hoa chuối được thiết kế với kích thước giống thực tế, mỗi bình cao khoảng 20 - 30 cm. Sau khi được cắm thêm hoa cũng làm từ những nguyên liệu ăn được, mỗi chiếc bình cao khoảng 50 - 60 cm. 

Phần bình hoa được làm thành bánh trung thu nướng nhân đậu xanh và trứng muối. Phần bông hoa có nguyên liệu từ bột nếp, bột tẻ và được chị Dương kết hợp thêm các thành phần khác để có được chất bột mềm mịn, dễ dàng cán mỏng để làm cánh hoa.  "Các họa tiết được mình vẽ bằng màu thực phẩm, tạo nên những bình hoa hoàn toàn ăn được. Những chiếc bánh này mình không làm vì mục đích thương mại, có thể ngắm nhìn mãi không chán", chị Dương bày tỏ

Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 2.
Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 3.

Nhiều người cho hay nếu không nhìn chiếc bình cắt ra có nhân đậu xanh trứng muối bên trọng, họ vẫn không tin được bình hoa huệ này thực chất là bánh trung thu 

ẢNH: NVCC

Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 4.

Chị Dương tạo hình bình gốm Bát Tràng, thời gian đầu việc tạo hình gặp nhiều khó khăn, hoa bị hỏng rất nhiều vì cánh quá dày, quá mỏng hoặc lên màu không đẹp

ẢNH: NVCC

Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 5.
Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 6.

Mỗi bình hoa mất khoảng 1- 2 giờ tạo hình và hơn 1 giờ để nướng chín. Chị phải nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra được phương pháp cải thiện tình trạng bánh nứt, chín không đều hoặc biến dạng sau khi nướng 

ẢNH: NVCC

Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 7.

Chị Dương bên những chiếc bánh trung thu kỳ công

ẢNH: NVCC

Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 8.
Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 9.

Chị Dương mua hoa chuối thực tế về để tạo hình cho giống. Sau nhiều lần tưởng như bỏ cuộc, chị cũng hoàn thành những tác phẩm tuyệt vời 

ẢNH: NVCC

Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 10.
Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 11.

Dân mạng để lại bình luận ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi vì cách tạo hình bình hoa từ bánh trung thu... thật sự đỉnh

ẢNH: NVCC

Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 12.
Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 13.

Chị Dương thực hiện các chi tiết một cách cầu kỳ, tỉ mỉ 

ẢNH: NVCC

Cô gái làm bánh trung thu bình hoa giống đến khó tin, dân mạng nhìn nhầm - Ảnh 14.

Chị Thùy Dương muốn thỏa mãn đam mê sáng tạo trong việc làm bánh nên chỉ để trưng bày, không bán những bình hoa đặc biệt này

ẢNH: NVCC

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