NHNN: Hơn 173 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân đã đối chiếu sinh trắc học

Tại báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề về giám sát và chất vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tính tới 11.9, hơn 173 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,89 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, việc này giúp loại bỏ tài khoản ảo và nâng cao tính minh bạch cho toàn hệ thống.

Tới cuối quý II/2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết, toàn hệ thống ghi nhận tổng số tài khoản thanh toán cá nhân là 256,741 triệu tài khoản. Số này tăng 7,3 triệu tài khoản so với đầu năm 2026. So với cùng kỳ năm trước, số lượng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng đã tăng lên tới gần 33 triệu tài khoản.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, tới nay đã có hơn 173 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,89 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cũng theo báo cáo, tới nay, đã có 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại, 64 tổ chức tín dụng triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy, 22 tổ chức tín dụng và 7 trung gian thanh toán triển khai chính thức ứng dụng VneID.

Cũng theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số của ngành ngân hàng đã ứng dụng AI, dữ liệu lớn, tự động hóa để nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ, phòng ngừa gian lận và phát triển các sản phẩm ngân hàng hiện đại. Đồng thời, thực hiện kết nối liên thông, tích hợp liền mạch, xuyên suốt với các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Hầu hết các dịch vụ ngân hàng cơ bản đã được cung cấp trên kênh số, nhiều tổ chức tín dụng đạt tỷ lệ giao dịch số trên 95%. Hoạt động tín dụng số từng bước phát triển, hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn thuận tiện hơn và nâng cao hiệu quả cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Thanh toán không dùng tiền mặt tăng gần 35%

Về triển khai các mô hình, công nghệ thanh toán mới, thanh toán xuyên biên giới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay, trong những tháng đầu năm 2026, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được phát triển, đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, trong 7 tháng năm 2026, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 34,94% về số lượng và tăng 13,41% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Thanh toán qua kênh internet tăng 48,51% về số lượng và 23,88% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 35,23% về số lượng và 3,02% về giá trị; qua mã QR tăng 8,00% về số lượng và 29,81% về giá trị.

Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp.

Trong 7 tháng năm 2026, tổng giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 13,05% về số lượng và 63,13% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Thanh toán qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cũng tăng 33,51% về số lượng và giảm 0,81% về giá trị.

Cạnh đó, theo báo cáo, mạng lưới ATM, POS đã bao phủ đến hầu hết các địa phương trên toàn quốc.

Ngân hàng Nhà nước đã triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam với các quốc gia (Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore) và đang triển khai kết nối với Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) để tiếp tục mở rộng dịch vụ ra các thị trường mới tiềm năng.