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Giáo dục

Nhớ nhầm lịch thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh được công an hỗ trợ khẩn cấp

Văn Chiến
Văn Chiến
12/06/2026 13:10 GMT+7

Trong buổi thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, một nữ sinh ở Khánh Hòa nhớ nhầm lịch thi đã được lực lượng công an dùng xe chuyên dụng đưa đến điểm thi kịp thời, ngay trước giờ đóng cổng.

Ngày 12.6, Công an Khánh Hòa cho biết lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại điểm thi Trường THPT Ninh Hải đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh đến điểm thi đúng lúc, tránh nguy cơ bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vì nhớ nhầm lịch.

Nhớ nhầm lịch thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh được công an hỗ trợ khẩn cấp - Ảnh 1.

Công an phường Ninh Chử đưa nữ sinh T.T.B.Tr đến điểm thi Trường THPT Ninh Hải kịp trước giờ đóng cổng

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo đó, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Ninh Hải, tổ công tác Công an phường Ninh Chử nhận được tin báo khẩn về việc một thí sinh chưa có mặt để làm thủ tục dự thi, dù thời điểm đóng cổng đã cận kề.

Nữ sinh được xác định là em T.T.B.Tr (18 tuổi, xã Ninh Hải). Qua xác minh nhanh với gia đình, lực lượng chức năng xác định do tâm lý căng thẳng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT nên em nhớ nhầm lịch thi và vẫn ở nhà, cách điểm thi khoảng 5 km.

Ngay sau đó, tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên đến thôn Khánh Hội, xã Ninh Hải để đón thí sinh. Chỉ trong thời gian ngắn, em Tr. được đưa đến điểm thi an toàn.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, khi xe vừa đến cổng Trường THPT Ninh Hải cũng là lúc chỉ còn khoảng 1 phút trước thời điểm đóng cổng. Nữ sinh nhanh chóng vào khu vực thi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhớ nhầm lịch thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh được công an hỗ trợ khẩn cấp - Ảnh 2.

Hình ảnh chiến sĩ Công an phường Ninh Chử chở nữ sinh T.T.B.Tr đến điểm thi

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Sự việc khiến gia đình, thầy cô và các cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi thở phào nhẹ nhõm. Đại diện lực lượng chức năng cho biết việc hỗ trợ kịp thời đã giúp thí sinh không bị ảnh hưởng quyền lợi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đồng thời góp phần xử lý hiệu quả những tình huống phát sinh ngoài ý muốn trong thời gian diễn ra kỳ thi.]

CSGT Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng chở thí sinh đi nhầm điểm thi vượt 30 km đến phòng thi kịp giờ

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