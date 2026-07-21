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Thời sự

Nhờ thầy bói dùng 'tâm linh' lấy lại 10 tỉ bị lừa, người phụ nữ mất thêm 179 triệu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Tin vào lời hứa của một nữ thầy bói tự xưng có thể dùng 'tâm linh' để giúp thu hồi khoảng 10 tỉ đồng đã bị lừa đảo trước đó, một người phụ nữ ở Đà Nẵng mất thêm 179 triệu đồng.

Ngày 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Phượng (53 tuổi, ở phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Phượng hành nghề bói toán tại nhà và tự xưng là "Tý". Thông qua người quen giới thiệu, một người phụ nữ đã tìm đến Phượng nhờ giúp lấy lại khoảng 10 tỉ đồng trước đó bị các đối tượng khác lừa đảo chiếm đoạt.

Tin thầy bói lấy lại 10 tỉ đồng bị lừa,người phụ nữ mất thêm 179 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đọc quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Phượng

ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Lợi dụng tâm lý lo lắng và sự tin tưởng của nạn nhân, Phượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận có khả năng giúp thu hồi số tiền bị mất, đồng thời liên tục hứa hẹn về thời gian sẽ nhận lại được tiền.

Phượng nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do mình chỉ định với nhiều lý do khác nhau như chi phí làm lễ, chi phí giải quyết công việc và các khoản phát sinh khác.

Tin vào những lời hứa của bị can, từ ngày 25.12.2024 đến ngày 14.1.2025, người phụ nữ đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Phượng với tổng số tiền 179 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền 10 tỉ đồng bị lừa trước đó vẫn không được thu hồi như cam kết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Phạm Thị Phượng và những người có liên quan, đồng thời xác định vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các đối tượng tự xưng có khả năng xem bói, cúng giải hạn, làm phép hoặc dùng yếu tố tâm linh để lấy lại tài sản đã mất.

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