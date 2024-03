Từng ngập như sông, lồi lõm ổ gà, ổ voi, nhưng giờ đây, đường An Phú Đông 35 (tại quận 12, TP.HCM) đã được cải tạo, sửa chữa bằng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Đường đã được cải tạo xong từ lâu, thế nhưng mới đây đơn vị thi công cho biết vẫn chưa nhận đầy đủ kinh phí duy tu, sửa chữa đường theo thỏa thuận đã ký.

'Nhọc nhằn' số tiền thi công đường An Phú Đông 35 ở TP.HCM

Cụ thể, trong đơn đề nghị hỗ trợ giải quyết thanh toán kinh phí làm công trình đường An Phú Đông 35, đại diện đơn vị thi công cho biết được giao gói thầu với tổng kinh phí hơn 1,26 tỉ đồng. Gói thầu gồm các hạng mục chính như giải phóng mặt đường, cắt cây dọn rác, bó vỉa, đổ đá cấp phối, thảm nhựa.

Trong thời gian thi công từ tháng cuối tháng 11.2023 đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 31.12.2023 thì đơn vị thi công mới chỉ nhận được tiền tạm ứng là 800 triệu đồng. Cùng với chi phí phát sinh trong quá trình thi công thì hiện tại đơn vị này vẫn còn bị nợ hơn 617 triệu đồng.

Đoạn đường được phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận hồi tháng 10.2023 CHIÊU NGÔ

Đường An Phú Đông 35 hiện tại CHIÊU NGÔ

Liên quan đến vấn đề này, UBND quận 12 đã có văn bản trả lời tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ngày 21.3.2024.

Theo UBND quận 12, đường An Phú Đông 35 có chiều dài hơn 1,9 km (từ Quốc lộ 1 đến cầu Bà Đương). Trước tình trạng đường xuống cấp, UBND quận 12 đã chấp nhận chủ trường theo đề xuất của phường An Phú Đông về việc đầu tư hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường dài khoảng 370 mét theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Theo đó, UBND quận đầu tư hệ thống thoát nước với kinh phí khoảng hơn 1,9 tỉ đồng. UBND phường vận động người dân đóng góp đầu tư mặt đường với kinh phí khoảng hơn 1,7 tỉ đồng. Sau khi họp thống nhất đã chọn đơn vị thi công với kinh phí dự toán là hơn 1,26 tỉ đồng.

Đến nay, UBND phường An Phú Đông đã vận động người dân đóng góp kinh phí và thanh toán cho đơn vị thi công 800 triệu đồng. Do thời điểm vận động người dân đóng góp rơi vào dịp cận tết và tình hình kinh tế khó khăn nên việc vận động vẫn còn chậm so với tiến độ.

Hiện nay, UBND phường An Phú Đông tiếp tục vận động người dân đóng góp kinh phí để chi trả số tiền còn lại trong thời gian sớm nhất.