Văn hóa

Nhóm MTV kết hợp ca sĩ ảo trong ca khúc 'Đã có cha rồi'

Minh Hy
Minh Hy
16/01/2026 08:05 GMT+7

Chiều 15.1, nhóm MTV gồm 3 ca sĩ Lê Minh, Thiên Vương và Anh Tuấn chính thức giới thiệu MV Đã có cha rồi. Ca khúc nhạc pop, có giai điệu êm ái, nhẹ nhàng nói về tình thương của cha dành cho con, như lời nhắc về sự hiện diện thầm lặng, bền bỉ của người cha trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nhóm MTV kết hợp với ca sĩ ảo tên Ann. Chia sẻ với Thanh Niên về quá trình thực hiện sản phẩm này, ca sĩ Thiên Vương cho biết: "Điều khó khăn là nhóm MTV phải hát với một ca sĩ chỉ nghe được tiếng và thấy hình ảnh trên màn hình. Chúng tôi phải thu âm nhiều cách khác nhau để có thể lựa chọn bản thu tốt nhất cho MV".

- Ảnh 1.

Nhóm MTV và Bobo Đặng - “cha đẻ” của ca sĩ ảo Ann (bìa phải)

ẢNH: MINH HY

"Cha đẻ" của ca sĩ ảo Ann là Bobo Đặng tiết lộ MV lần này hoàn toàn không dùng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vào đó anh sử dụng CGI và VFX để sản xuất MV. Nói thêm về việc đưa ca sĩ ảo Ann lên sân khấu trình diễn, Bobo Đặng chia sẻ: "Chúng tôi có rất nhiều cách để Ann xuất hiện trên sân khấu, điều này còn phụ thuộc vào địa điểm tổ chức sự kiện. Chẳng hạn, nếu chương trình thực hiện ở tỉnh và điều kiện vận chuyển thiết bị không cho phép thì chúng tôi vẫn có những phương án kỹ thuật phù hợp. Nếu ở TP.HCM thì phương án trình chiếu Hologram (kỹ thuật tái tạo hình ảnh 3D nổi trong không gian) sẽ được sử dụng". 

