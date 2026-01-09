Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đường sách TP.HCM 10 năm lan tỏa tri thức

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
09/01/2026 06:39 GMT+7

Sáng 8.1, Sở VH-TT TP.HCM và Hội Xuất bản VN tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Đường sách TP.HCM (9.1.2016 - 9.1.2026), góp phần tạo ra một không gian văn hóa công cộng kiểu mẫu, một biểu tượng sống động của tri thức và nhân văn giữa lòng thành phố năng động, hiện đại.

Tham dự buổi lễ có ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản VN; ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành (Bộ VH-TT-DL), Phó chủ tịch Hội Xuất bản VN; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM…

Đường sách TP.HCM 10 năm lan tỏa tri thức- Ảnh 1.
Đường sách TP.HCM 10 năm lan tỏa tri thức- Ảnh 2.

Các đại biểu khách mời, lãnh đạo Đường sách TP.HCM, Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM và độc giả cắt bánh mừng sinh nhật 10 năm Đường sách Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhìn lại chặng đường 10 năm lan tỏa tri thức, Giám đốc Đường sách TP.HCM Lê Hoàng xúc động: "Từ một tuyến đường giao thông ngắn, ít xe cộ qua lại trên trục đường Nguyễn Văn Bình, nơi đây đã mở ra một công trình văn hóa đọc đầy tính sáng tạo và ý nghĩa. Những thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận dành cho một mô hình văn hóa tiên phong, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức sống, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng ngày càng rộng lớn, khẳng định vị thế như một biểu tượng văn hóa, nơi hội tụ và lan tỏa tri thức, sáng tạo và những giá trị văn hóa tốt đẹp".

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phan Xuân Thủy ghi nhận và đánh giá cao thành công của Đường sách TP.HCM khẳng định vị thế là thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng thành công nhất cả nước, trở thành một mô hình không chỉ có ý nghĩa lớn lao với thành phố mà còn mang giá trị tham khảo quan trọng cho nhiều địa phương trong việc xây dựng các không gian sách, phố sách, thiết chế văn hóa đọc phù hợp. Ông Phan Xuân Thủy đề nghị thành phố tạo điều kiện để Đường sách TP.HCM phát huy vai trò hạt nhân, lan tỏa mô hình văn hóa đọc tới các không gian công cộng khác.

Sau 10 năm hoạt động, Đường sách TP.HCM đã vượt xa vai trò là nơi lưu hành xuất bản phẩm để trở thành một trung tâm kết nối văn hóa - giáo dục - nghệ thuật - sáng tạo và lưu hành gần 7 triệu bản sách, diễn ra hơn 3.000 hoạt động đa dạng, sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, giao lưu tác giả - tác phẩm, hội sách…, từng được vinh danh trong Top 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM. Năm 2024, Đường sách tiếp tục được vinh danh là một trong 50 điểm đến du lịch hấp dẫn của TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL. 

