Những bài tập làm văn tiểu học được khen giàu cảm xúc

Học sinh tiểu học TP.HCM đang trong quá trình ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023. Làm thế nào để học sinh tiểu học làm tốt phần tập làm văn trong bài kiểm tra môn tiếng Việt, dạy và học thế nào để "nói không với văn mẫu" là băn khoăn của nhiều phụ huynh.

Tôn trọng những câu văn còn non nớt nhưng nhiều cảm xúc

Cô Nguyễn Minh Thúy An, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết: "Với học sinh lớp 2, để phần viết tập làm văn không lạc đề và nói không với văn mẫu thì giáo viên cần làm tốt việc hướng dẫn học sinh cách phân tích đề, hướng dẫn học sinh làm văn theo sơ đồ mạng với nhiều ý phù hợp, gần gũi với vốn sống của các em và có tính gợi mở. Cuối cùng là chịu khó chấm bài, chữa bài cho các em vì các em học sinh mới làm quen với đặt câu và có vốn ngôn ngữ còn hạn chế".

Cô giáo Nguyễn Minh Thúy An NVCC

Trong thực tế dạy học, cô Thúy An cho biết có rất nhiều học sinh sáng tạo, diễn đạt ý trong các bài văn rất hay, nhiều cảm xúc. "Mấy năm trước tôi dạy lớp 3, có một cô bé tả về quê hương khiến tôi ấn tượng nhất. Đó là bài viết về quê hương Gia Lai của em có những rẫy cà phê hoa nở trắng xóa, hương thơm ngào ngạt", cô Thúy An kể.

Cô Thúy An dẫn chứng một số đoạn văn tiêu biểu của học sinh lớp 2 mà cô đang dạy. Với đề bài "Viết về người thân của em", có một số bài tập làm văn theo cô Thúy An là "văn tả thực còn non nớt nhưng rất dễ thương".

"Trong gia đình em, ba là người em yêu quý nhất. Ba của em tên là Trần Phước Hiệp. Ba của em đã 40 tuổi. Ba của em có dáng người nhỏ nhắn và mũm mĩm. Ba em có mái tóc đen cong qua bên phải", đó là một số câu văn trong bài tập làm văn của học sinh lớp 2 tên Cát Tiên.



Bài tập làm văn của Cát Tiên THÚY AN

Hay học sinh Quỳnh Anh, lớp 2/8 Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết, TP.Thủ Đức, TP.HCM tả về người em của mình:

"Ở nhà em của em tên là Win. Em Win năm nay 4 tuổi. Em Win có mái tóc ngắn xinh xắn và đôi mắt to tròn. Win còn có khuôn mặt tròn lém lỉnh nữa. Em Win có dáng người mũm mĩm. Buổi chiều, khi đón em Win về, hai chị em cùng nhau chơi cờ vua và cờ cá ngựa. Thỉnh thoảng chúng em cùng nhau học bài và vẽ tranh...".

Đoạn văn tả người thân của một học sinh lớp 2 được cô giáo khen ngợi THÚY AN

Những bài tập làm văn của học sinh lớp 5 khiến người lớn rưng rưng

Thầy Hoàng Gia Hưng, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q.3, TP.HCM cho biết có những bài văn của học trò khiến thầy vừa chấm bài vừa thấy rưng rưng xúc động. Dù chữ viết không xuất sắc, một số câu diễn đạt chưa rõ ý, nhưng các bài tập làm văn này cho thấy học trò là người rất chịu khó quan sát cuộc sống xung quanh, trong bài viết có câu chuyện và rất nhiều cảm xúc.

Thầy Hoàng Gia Hưng giới thiệu một số bài văn tiêu biểu. Với đề bài tả về một cảnh đẹp gắn bó với tuổi thơ, một học sinh lớp 5 viết. Xin được trích dẫn một số đoạn tiêu biểu:

"Quê hương là nơi chúng ta chứng kiến từng bước trưởng thành và là nơi đi về bình yên của mỗi người, bởi thế mà ta yêu cả từng con đường, hòn đá và những cảnh đẹp của quê hương. Đối với em dòng sông là cảnh đẹp nhất của quê hương. Những tuổi thơ của em đều gắn liền với dòng sông này.

Con sông quê em hiền hòa lắm. Mùa nào nước sông cũng lững lờ trôi như thể ngắm thật sâu những cảnh đẹp của quê hương mình vậy. Mùa xuân khi các loài hoa đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái thì bên kia dòng sông cũng thế. Nước sông trong lắm, chỉ nổi gợn sóng li ti. Đứng trên bờ em còn có thể nhìn thấy những chú cá tung tăng bơi lội phía dưới...

Bài tập làm văn về con sông quê hương em học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn HOÀNG GIA HƯNG

Thu về, những chiếc lá bàng đỏ in bóng xuống khiến một góc dòng sông trở nên màu đỏ. Khi ấy dòng sông đang mang trên mình một tấm áo sặc sỡ. Đông về, những cây cối bên bờ sông dần rụng hết lá, chỉ còn lại trơ trụi. Khi đó, dòng sông trở nên lạnh hẳn theo một cách của quê hương. Không rạo rực, sôi nổi như mùa hè mà dường như có gì đó thăng trầm. Dòng sông như thế có phải muốn nhắc nhở chúng em rằng: Mùa đông rồi, hãy giữ ấm đừng nghịch nước vì có thể bị ốm!...

Dù đã đi xa, nhưng hình ảnh dòng sông vẫn sẽ mãi tồn tại trong ký ức này. Đối với em dòng sông như một người bạn, nó đã khiến tâm hồn em vui tươi hơn. Những kỷ niệm ở dòng sông sẽ không bao giờ xóa ở ký ức ấu thơ trong trái tim này. Dòng sông mãi mãi là kỷ niệm đẹp nhất ở tuổi thơ em".

Thầy giáo Hoàng Gia Hưng (phải) NVCC

Cũng với đề bài trên, là một bài viết khác của một học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q.3, TP.HCM được thầy giáo Hoàng Gia Hưng khen ngợi. Chúng tôi trích dẫn một số đoạn:

"Buổi sáng cuối tuần, ba thường dẫn em tới công viên tập thể dục. Cảnh vật tuyệt vời trong công viên vào buổi sáng giúp em sảng khoái tinh thần. Ở đây em khám phá được biết bao nhiêu điều thú vị.

Một phần trong bài tập làm văn tả buổi sáng ở công viên của học sinh lớp 5 HOÀNG GIA HƯNG

Bầu trời còn chưa sáng hẳn, không khí còn hơi se lạnh vắng người qua lại. Em cùng ba đi bộ vòng quanh công viên. Một lúc sau bầu trời trở nên trong xanh hơn, những tia nắng sáng dần tỏa ra khắp nơi. Trên những chiếc lá cây, bãi cỏ thật dễ dàng để bắt gặp những giọt sương long lanh, xinh xắn. Cả thảm cỏ, con đường gạch và những hàng ghế đá đều ướt đẫm sương đêm. Những hàng cây vươn mình trong nắng sớm, màu sắc của những chậu hoa cũng dần rõ nét hơn. Hoa ở công viên rực rỡ lắm. Hoa cúc vàng tươi màu nắng, khóm hoa giấy tím ngan ngát. Những đóa hoa hồng trong những chiếc bồn hoa dọc lối đi đã nở rộ.

Những chú chim đã thức dậy, tíu tít, chuyền từ cành này sang cành nọ, hót líu lo líu lo. Những cơn gió nhè nhẹ mang theo hương thơm của cỏ cây đánh thức mọi giác quan của con người. Từng góc công viên là những hoạt động thể thao sôi nổi. Sân lớn trước công viên là các ông bà đang tập dưỡng sinh với gậy. Phía gần khu vui chơi là từng nhóm người lớn chia sân ra đánh cầu lông đá cầu, đá bóng… Cũng có vài bạn nhỏ đi theo ba mẹ tập thể dục giống nhà em, có bạn thì đạp xe đạp, có bạn thì nhảy dây, chạy bộ và tập những động tác thể dục như đã học ở l ắmrường. Mọi người tụm lại từng nhóm nhỏ, vừa tập vừa trò chuyện cùng nhau thật là vui vẻ. Không khí lúc này đã trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn...".