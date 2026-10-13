Những ca 'hồi xuân' ngoạn mục trong nghệ thuật

"Lối" riêng của Quốc Trung

Mùa thu Hà Nội năm nay thiếu vắng Monsoon của Quốc Trung, người nhiều năm qua đã kiên trì mang tới cho không gian Hoàng thành Thăng Long những cơn "gió mùa" đa sắc bằng festival âm nhạc quốc tế, bởi cái sự "cơm áo không đùa với festival". Nhưng bù lại, anh bất ngờ "đền" cho khán giả thủ đô một live concert cá nhân vô cùng chỉn chu, tươm tất và cũng là của hiếm trong đời sống âm nhạc ở ta hiện nay bằng một live concert có cái tên nhẹ bẫng: Lối, mà đầy sức nặng.

Khác với nhiều show ca nhạc trước đó, khán phòng Nhà hát Hồ Gươm tối 17.9 chứng kiến cảm xúc bùng nổ của khán giả không hẳn qua những tràng pháo tay mà là sự lặng đi của họ. Quốc Trung đã duyên dáng trổ một lối riêng đậm chất Quốc Trung trong bức tranh âm nhạc. Lối chỉ có thể có được ở một người vốn từng phải lòng world music, say âm nhạc truyền thống, đồng thời biết làm chủ âm nhạc điện tử. Lấy cảm hứng từ Đường xa vạn dặm và Cánh đồng di sản - hai dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo của Quốc Trung, Lối là mối giao duyên giữa những chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam như chèo, quan họ, xẩm và âm hưởng vùng núi Tây Bắc và âm nhạc điện tử, cùng vũ điệu trừu tượng đầy ma mị của ánh sáng với sự song hành của các nghệ sĩ nhiều thế hệ.

Vẻ đẹp của âm nhạc và ánh sáng trong Lối của Quốc Trung khiến khán giả lặng người Ảnh: NVCC

Cuộc gặp gỡ ở Lối đã gợi ra một điều: nghệ sĩ lớn tuổi không nhất thiết phải cạnh tranh với nghệ sĩ trẻ. Họ có thể đứng ở một vị trí khác - làm điểm tựa, tạo đối thoại và mở ra những cuộc gặp giữa các thế hệ. Đó là một dạng sức mạnh chỉ có thể hình thành theo thời gian.

Mới nhất, Quốc Trung lại vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Giám đốc sản xuất trong lần thứ 5 đưa Dàn nhạc Giao hưởng London trở lại VN, trong khuôn khổ chương trình Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026) diễn ra trong hai đêm 2 - 3.10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Để đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cao của dàn nhạc danh tiếng thế giới này, đòi hỏi cái đầu giỏi của một nhà sản xuất giàu uy tín và kinh nghiệm, điều mà Quốc Trung có thừa.

"Ca lạ" mang tên Hồng Đào

Khi nhắc đến trường hợp của Hồng Đào, nữ diễn viên gạo cội đắt sô nhất hiện nay của màn ảnh Việt, cả nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đều cho rằng đây là một "ca lạ", một "trường hợp đặc biệt" của điện ảnh VN, bởi "cú twist" mà chị đã ngoạn mục tạo ra cho mình trong vòng 7 năm trở lại đây qua một loạt vai chính, thứ chính đầy ấn tượng trong các dự án điện ảnh gây chú ý: Mai, Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ, Cục vàng của ngoại, Lên hương… và tới đây sẽ là Ngày con còn mẹ (dự kiến ra rạp ngày 11.11 tới).

Diễn xuất thuyết phục của Hồng Đào (vai bà Mùi) trong phim Lên hương Ảnh: ĐPCC

Chứng kiến lao động nghệ thuật nghiêm túc và chuyên nghiệp của Hồng Đào trên trường quay Ngày con còn mẹ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không giấu nổi sự hài lòng: "Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay, các đạo diễn khi cần chọn một nữ diễn viên lớn tuổi để có thể đảm trách các vai diễn nặng tâm lý đều nghĩ ngay đến Hồng Đào. Bằng kinh nghiệm thượng thừa và sự hồi xuân ngoạn mục trong nghệ thuật, chị luôn làm chủ xuất sắc các pha tâm lý nặng. Điều đặc biệt trong nét diễn của Hồng Đào là càng tĩnh, chị diễn càng sâu; càng ngồi yên một chỗ, chị càng vươn tay được đến nhân vật. Nhiều trường đoạn khó, chị chỉ cần ngồi yên một chỗ, hít thở sâu rồi buông nhẹ một câu là đã đủ chiếm spotlight…".

Đạo diễn Ngày con còn mẹ cho rằng sở dĩ có được "mùa xuân thứ 2" đó trong nghệ thuật của những Thu Trang, Hồng Đào, Hồng Vân…, ấy là nhờ họ đã dũng cảm chia tay với lối diễn từng quen thuộc trong hàng chục năm trước để lột xác mình bằng một lối diễn mới sâu hơn, "dữ" hơn mà cũng đằm hơn, "bay" hơn.

Ngày con còn mẹ hứa hẹn sự trở lại ăn ý của Hồng Đào - Phương Anh Đào Ảnh: ĐPCC

"Trong vòng 7 năm qua, kể từ khi Hồng Đào trở lại với điện ảnh chính kịch và liên tục đóng những vai chính hoặc thứ chính, gia tài điện ảnh mà chị tham gia đã vượt mốc 1.000 tỉ đồng và đó cũng là kỷ lục chỉ có chị mới làm được, ở độ tuổi này", nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm nhận định.

Nhà phê bình này cho rằng điều đặc biệt ở Hồng Đào không nằm ở việc chị cố chứng minh rằng mình vẫn có thể diễn chính kịch: "Thay vì cố lột xác khỏi Hồng Đào của sân khấu kịch hay những bộ phim hài trước đây, Hồng Đào vẫn giữ lại cái sắc sảo, cái ghê gớm lọc lõi hiểu đời và cả sự tưng tửng rất riêng của chị. Nhưng bên dưới tất cả những thứ tưởng như rất "Hồng Đào" ấy là một người đàn bà đã sống đủ lâu để hiểu rằng cuộc đời hiếm khi đơn giản như những gì người ta nhìn thấy".

Đến một lúc nào đó, nghệ sĩ không cần phải chứng minh rằng mình vẫn trẻ, vẫn còn phong độ. Họ chỉ cần mang chính tuổi đời của mình lên sân khấu, vào trường quay, vào nhân vật, và biến những năm tháng ấy thành tài sản. Đó có lẽ mới là vị cay đặc biệt của những "củ gừng" đã đủ lâu năm.