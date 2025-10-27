Những 'chiêu' giúp ChatGPT trả lời nhanh hơn

ChatGPT đã thay thế Google trở thành công cụ tra cứu hằng ngày của nhiều người, nhưng sự bực bội khi phải chờ AI 'suy nghĩ' để đưa ra câu trả lời là có thật. Nguyên nhân không phải lúc nào cũng do kết nối internet của bạn mà là do chính ChatGPT cũng có 'giờ cao điểm'.

Các báo cáo chỉ ra rằng, máy chủ của ChatGPT thường xuyên bị quá tải vào các giờ làm việc, đặc biệt là vào buổi chiều, khi các văn phòng và sinh viên sử dụng công cụ này nhiều nhất. Dưới đây là các mẹo đơn giản để tăng tốc độ phản hồi mà không phải ai cũng biết.

ChatGPT nhiều lúc có tốc độ phản hồi rất chậm chạp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

1. 'Né' khung giờ cao điểm của ChatGPT

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản ChatGPT miễn phí, cách tốt nhất để có câu trả lời nhanh hơn là sử dụng nó vào những giờ không cao điểm.

Các máy chủ của OpenAI thường có mật độ sử dụng ít nhất vào thời điểm sau nửa đêm hoặc sáng sớm. Đây chính là 'khung giờ vàng' để bạn nhận được phản hồi gần như ngay lập tức. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là dịch vụ sẽ tê liệt vào 10 giờ sáng, nhưng bạn có thể phải chờ đợi lâu hơn một chút.

2. Học cách 'ra lệnh' cho AI

Một mẹo quan trọng khác để tăng tốc độ là phải biết cách đặt câu hỏi (prompt). Thay vì hỏi chung chung, hãy cung cấp cho AI một câu lệnh thật chi tiết.

Điều này bao gồm việc nêu rõ bạn mong đợi AI trả lời như thế nào, nó nên trình bày câu trả lời ra sao (ví dụ: gạch đầu dòng, viết thành bài văn) và thậm chí cả giọng điệu (ví dụ: chuyên nghiệp, thân thiện, hài hước). Khi câu lệnh của bạn càng rõ ràng, AI càng tốn ít thời gian 'suy nghĩ' và chỉnh sửa, giúp trả về kết quả nhanh và chính xác hơn ngay từ lần đầu tiên.

3. Nâng cấp lên bản trả phí

Nếu tốc độ là ưu tiên hàng đầu và bạn không thể chờ đợi đến 'khung giờ vàng' vào thời điểm cuối ngày, cách đáng tin cậy nhất chính là trả tiền cho gói ChatGPT Plus.

Người dùng trả phí không chỉ được sử dụng các mô hình ngôn ngữ tốt hơn và truy cập sớm các tính năng mới, mà quan trọng nhất, họ được 'ưu tiên' hơn người dùng miễn phí. Điều này có nghĩa là ngay cả trong giờ cao điểm, các câu hỏi của bạn cũng sẽ được xử lý nhanh hơn đáng kể.