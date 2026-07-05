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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Những con tim chung nhịp đập

Thanh Niên
Thanh Niên
Từ trên đỉnh cột điện cheo leo ở khu dân cư hay nơi 'chảo lửa' trên đại công trường thi công đường dây 500 kV; những người thợ điện của Tổng công ty điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vẫn nỗ lực vượt nắng thắng mưa để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, tốt nhất.

Trên đại công trường 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đầy nắng gió và áp lực tiến độ thần tốc, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM Nguyễn Văn Thanh (EVNHCMC) đã trực tiếp ra ngay đoạn "chảo lửa" Nghệ An, xuống hiện trường thăm hỏi và động viên các đồng nghiệp đang "vượt nắng thắng mưa" để đưa công trình sớm về đích. 

Ở nơi gian khổ nhất, mọi khoảng cách về cấp bậc, chức vụ đều bị xóa nhòa, chỉ còn đọng lại tình đồng đội sắt son một "màu cờ sắc áo" và trách nhiệm, tình yêu lớn đối với đất nước.

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 1.

Tình đồng đội

Ảnh: DUY ĐOÀN

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 2.

Sắt son một “màu cờ sắc áo”

Ảnh: DUY ĐOÀN

Những công nhân EVNHCMC góp phần bảo đảm dòng điện thông suốt, để TP.HCM luôn bừng sáng, lung linh về đêm.

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 3.
Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 4.
Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 5.

Lung linh thành phố mang tên Bác

ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Giữa cái nắng chói chang của TP.HCM, những người công nhân EVNHCMC vẫn lặng lẽ trên cao để giữ vững dòng điện thông suốt. Họ treo mình trên những cột điện cao chót vót, tập trung cao độ vào từng mối nối cáp. Đôi bàn tay dày dặn kinh nghiệm thoăn thoắt tuốt vỏ, đấu nối từng sợi cáp chuyên dụng một cách chuẩn xác và an toàn.

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 6.

Thi công lắp đặt cáp trên cao

Ảnh: DƯƠNG CÔNG SƠN

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 7.

Đôi bạn

Ảnh: DƯƠNG CÔNG SƠN

Dự án trọng điểm cải tạo trạm biến áp 110 kV Nam Sài Gòn nhằm tăng cường công suất, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định cho khu vực phía nam TP.HCM. Vì tính chất quan trọng nên vào tháng 5.2023, ngành điện thành phố mang tên Bác đã khẩn trương triển khai thực hiện dự án trong thời gian cao điểm của mùa nắng nóng.

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 8.

Nét đẹp người thợ

Ảnh: PHẠM VIỆT ANH

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 9.

Giờ giải lao

Ảnh: PHẠM VIỆT ANH

Khoảnh khắc đời thường của những công nhân ngành điện TP.HCM sau ca làm việc vất vả. Không còn các thao tác kỹ thuật hay công việc nặng nhọc, chỉ còn lại những nụ cười chân thành, ánh mắt lạc quan và sự gắn kết tình đồng nghiệp. Đó là nguồn năng lượng giản dị tiếp thêm tinh thần để họ tiếp tục cống hiến, góp phần bảo đảm dòng điện luôn ổn định, phục vụ đời sống và sự phát triển không ngừng của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 10.

Say nghề

Ảnh: ĐẶNG NGỌC THANH VÂN

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 11.

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 12.

Nụ cười tỏa nắng

Ảnh: ĐẶNG NGỌC THANH VÂN

Những con tim chung nhịp đập - Ảnh 13.

 

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