Ảnh dự thi: Công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác trên quê hương của Người

Anh em ở các tổ xung kích luôn xác định: dù nắng mưa vất vả, dù khó khăn thiếu thốn, nhưng quyết tâm hoàn thành thật tốt công việc được giao.

Công nhân EVNHCMC làm việc giữa nắng nóng trên công trình đường dây 500 kV mạch 3, đoạn qua thị xã Hoàng Mai (cũ), Nghệ An Ảnh: PHẠM VIỆT ANH

Công trình đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành với kỳ tích về tiến độ nhờ những nỗ lực của anh em xung kích từ khắp nơi trong cả nước.

Với các thành viên đội xung kích Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), họ có chung một suy nghĩ: trong suốt cuộc đời đi làm, đây là cơ hội duy nhất được góp sức nhỏ của mình vào công trình tầm cỡ quốc gia. Và họ đã để lại dấu ấn của công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác trên quê hương của Người.