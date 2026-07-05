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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác trên quê hương của Người

Phạm Việt Anh
Phạm Việt Anh
Tháng 6, thời tiết ở Nghệ An rất nắng, rất nóng, cộng thêm hiệu ứng gió Lào, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 44-45 độ C. Thời tiết ấy, người dân địa phương dù quen thuộc còn cảm thấy khó chịu, thì với những người đến từ phương Nam còn khó thích nghi gấp bội.

Anh em ở các tổ xung kích luôn xác định: dù nắng mưa vất vả, dù khó khăn thiếu thốn, nhưng quyết tâm hoàn thành thật tốt công việc được giao.

Ảnh dự thi: Công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác trên quê hương của Người - Ảnh 1.

Công nhân EVNHCMC làm việc giữa nắng nóng trên công trình đường dây 500 kV mạch 3, đoạn qua thị xã Hoàng Mai (cũ), Nghệ An

Ảnh: PHẠM VIỆT ANH

Công trình đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành với kỳ tích về tiến độ nhờ những nỗ lực của anh em xung kích từ khắp nơi trong cả nước. 

Với các thành viên đội xung kích Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), họ có chung một suy nghĩ: trong suốt cuộc đời đi làm, đây là cơ hội duy nhất được góp sức nhỏ của mình vào công trình tầm cỡ quốc gia. Và họ đã để lại dấu ấn của công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác trên quê hương của Người.

Ảnh dự thi: Công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác trên quê hương của Người - Ảnh 2.

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