Những 'cú chạm' thực tế ở ngành điện thành phố mang tên Bác

Đêm TP.HCM hầu như không bao giờ ngủ. Ngành điện TP.HCM chính là hệ mạch máu cung cấp năng lượng cho từng nhịp đập để thức. Từ những trạm phát điện lẻ, cũ kỹ năm 1967 cho đến một hệ thống điện thông minh vươn tầm khu vực hiện nay, Tổng công ty đã đi qua một hành trình 50 năm thắp sáng - nơi mỗi cột đèn, mỗi mét cáp ngầm đều in dấu sự chuyển mình của một đô thị rực rỡ nhất miền Nam.

Khách du lịch dạo phố đêm TP.HCM trong ánh điện lung linh của Nhà thờ Đức Bà Ảnh: Nhật Thịnh

Từ việc "chạy ăn từng bữa" sang phát triển bền vững

Sau ngày thống nhất đất nước, Sở Quản lý và phân phối điện thành phố (tiền thân của EVNHCMC) được thành lập. Thiết bị thiếu đồng bộ, linh kiện thay thế khan hiếm do bị bao vây cấm vận. Năm 1994, đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 đi vào vận hành, đây là "cú hích" lịch sử giúp giải quyết cơn khát điện tại TP.HCM lúc bấy giờ, đồng thời kết nối hệ thống điện thành phố vào mạng lưới quốc gia.

Giai đoạn chứng kiến sự chuyển dịch từ việc "chạy ăn từng bữa" sang phát triển bền vững và mở rộng quy mô. Mạng lưới phát triển đầu tư mạnh vào các trạm biến áp 110 kV và 220 kV, bắt đầu quá trình ngầm hóa dây điện và cáp viễn thông tại các quận trung tâm để đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị. Năm 2010, EVNHCMC chính thức được thành lập, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đây là giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhất, đưa ngành điện thành phố tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực. EVNHCMC là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối (DAS/DA) giúp tự động phát hiện và xử lý sự cố trong vài giây. Thay thế hoàn toàn điện kế cơ bằng điện kế điện tử thông minh, cho phép người dân theo dõi chỉ sơ điện qua ứng dụng di động hằng ngày, 100% dịch vụ điện được thực hiện trực tiếp (cấp độ 4), thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối.

EVNHCMC là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối giúp tự động phát hiện và xử lý sự cố trong vài giây Ảnh: EVNHCMC

Tính đến hiện nay, hầu hết các tuyến đường chính và khu vực trung tâm TP.HCM đã hoàn tất ngầm hóa, góp phần xây dựng đô thị thông minh mang tên Bác.

Chặng đường từ năm 1976 đến nay không chỉ được đo bằng những km đường dây hay sản lượng điện năng, mà còn được đo bằng mồ hôi, trí tuệ và cả sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ của ngành điện thành phố mang tên Bác. Nhìn lại quá khứ để thêm trân trọng hiện tại, từ nền tảng vững chắc ấy, EVNHCMC cam kết sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thắp sáng mọi ước mơ và khát vọng của người dân. Ánh sáng ấy sẽ mãi tận tụy, mãi vươn xa.

Hành trình dài phía trước của ngành điện thành phố mang tên Bác với những "cú chạm" mới

Khi bước chân vào một đơn vị có bề dày thành tích, tôi từng lo sợ mình sẽ bị ngợp trước cái bóng quá lớn của các bậc tiền bối. Nhưng không, một năm qua tôi nhận ra rằng lịch sử không phải để nhìn lại với vẻ xa xăm mà là điểm tựa để những người trẻ như chúng tôi bứt phá. Tôi may mắn được bắt đầu ở giai đoạn mà ngành điện không còn chỉ là "trèo trụ, nối dây" thủ công mà là điều hành bằng dữ liệu số, vận hành lưới điện thông minh.

Một năm qua, tôi học được rằng tại đây, mỗi con số không chỉ là tài chính đơn thuần mà là nguồn lực để duy trì ánh sáng cho thành phố. Từ việc cân đối ngân sách cho các dự án ngầm hóa lưới điện đến việc đảm bảo dòng vốn cho các công trình trạm biến áp thông minh, mỗi bảng tính tôi thực hiện điều đóng góp một phần nhỏ vào sự vững mạnh của Tổng công ty. Tôi thấm thía cái "chất" của người ngành điện: Quyết liệt nhưng phải tỉ mỉ.

Niềm vui với nghề của người thợ trên công trường Ảnh: EVNHCMC

Những bảng cân đối kế toán giúp tôi hoài niệm về quá khứ cả một hành trình chuyển mình của ngành điện thành phố - từ những năm tháng khôi phục sau chiến tranh cho đến khi trở thành doanh nghiệp số hàng đầu. Một năm là thời gian đủ để tôi từ một người ngoài cuộc trở thành một phần của "đại gia đình" này, tự hào không chỉ vì mình được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, mà còn vì biết rằng những con số mình đang quản lý góp phần giữ cho dòng điện luôn thông suốt và bền vững.

Và tôi luôn sẵn sàng cho những hành trình dài phía trước với những "cú chạm" mới để cùng EVNHCMC viết tiếp thêm những trang sử vàng trong kỷ nguyên số.