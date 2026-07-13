Những doanh nghiệp bán hàng đa cấp nào bị phạt hơn 1,3 tỉ đồng?

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, năm 2025, cơ quan này đã thành lập 6 đoàn kiểm tra 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 6 doanh nghiệp đều có vi phạm và bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 1,31 tỉ đồng. Cụ thể, mức phạt cao nhất áp với Công ty TNHH Seacret với 455 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi 265 triệu đồng; Công ty TNHH Best World Việt Nam 190 triệu đồng; Công ty TNHH Elken International Việt Nam 185 triệu đồng; Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam 155 triệu đồng và Công ty Care For Việt Nam 60 triệu đồng.

Theo cơ quan này, các vi phạm của những công ty này chủ yếu không làm thủ tục sửa, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, sai quy tắc hoạt động đã đăng ký, không giám sát người tham gia bán hàng đa cấp. Một số vi phạm nghĩa vụ báo cáo với cơ quan quản lý, không thực hiện đúng quy định về đào tạo hoặc chỉ định đào tạo viên không đủ điều kiện.

Ngoài ra, có doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi chưa được sở công thương nơi đó xác nhận đăng ký bằng văn bản; không đảm bảo quy định tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm tài chính đến từ khách hàng không phải người tham gia mạng lưới.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp trên khắc phục vi phạm, nâng mức độ tuân thủ pháp luật, đồng thời sử dụng kết quả kiểm tra để hoàn thiện chính sách quản lý.

6 doanh nghiệp đa cấp bị phạt tiền trong năm 2025 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo cáo, năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tiếp nhận 25 kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và người tham gia. Phần lớn phản ánh liên quan đến tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp. Đặc biệt, có 4 trường hợp tố giác hoạt động bán hàng đa cấp không phép. Các vụ việc này đã được cơ quan quản lý hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, xử lý.

Đến cuối 2025, cả nước có 15 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, giảm một doanh nghiệp so với giữa năm. Cơ quan quản lý đánh giá thị trường bán hàng đa cấp tiếp tục phát triển ổn định, hoạt động của các doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, cơ bản không phát sinh các vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài kinh doanh đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng xác minh 72 trường hợp có dấu hiệu vi phạm cạnh tranh, điều tra một vụ việc hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực bưu chính, một vụ về tập trung kinh tế trong lĩnh vực chăn nuôi và 13 vụ cạnh tranh không lành mạnh. Kết quả, 12 vụ cạnh tranh không lành mạnh bị xử lý với tổng số tiền phạt 2,4 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực logistics và chuyển phát, mỗi thương hiệu như TikiNow Smart Logistics, J&T Express, SPX Express và Giao Hàng Nhanh cũng bị xử phạt 200 triệu đồng cho cùng hành vi cung cấp thông tin gây nhầm lẫn để thu hút khách hàng.