Những giá trị mang tính cộng đồng

Truyền cảm hứng an toàn và tiết kiệm từ đâu?

Trước hết là từ những người có chuyên môn về điện, điều này đúng lắm, song không chỉ có thế, còn là từ người thân trong nhà, láng giềng, bạn bè luôn có ý thức này. Chính hành động cẩn trọng và ý thức gương mẫu của họ đã góp phần tích cực, chẳng hạn: "Trưa trời nắng hắt rát da/Thoảng cơn gió nhẹ, ngân nga lời bà/Điện đài khi bước khỏi nhà/Kiểm tra thật kỹ, khóa..., và tắt ngay/Đọc sách nhớ chọn ban ngày/Điều hòa, máy lạnh nên xài ít thôi/Cắm sạc thì phải trông coi/An toàn sử dụng, trên môi nụ cười/Làm theo chỉ dạy của người/Hóa đơn sẽ giảm, cuộc đời thêm vui".

Cũng còn có thể là nhân viên bảo vệ chung cư, là tổ trưởng trong khu phố, là thầy cô giáo trong nhà trường…, bởi một khi chia sẻ về chuyện này, hầu như ai cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Có thể nói đây chính từ yếu tố thiết thực để cuộc thi của chúng ta luôn nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của bạn đọc cả nước.

Nối tiếp những mùa trước, với chủ đề "An toàn - tiết kiệm, kinh nghiệm sẻ chia", cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần thứ 3 do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đồng tổ chức đã thu hút số lượng bài dự thi rất "khủng": trên 500 bài trong thời gian không dài.

Chi tiết này cho thấy Ban tổ chức đã đi rất đúng hướng, đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều tầng lớp trong xã hội, như một bạn đọc đã tâm niệm: "Cả nhà tôi ai nấy đều vui không chỉ vì tiền điện hằng tháng ít, mà còn vui vì đó cũng là cách để bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn năng lượng từ thiên nhiên. Điều quan trọng hơn cả là khi sử dụng điện an toàn, nhà tôi luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười". Rõ ràng, ý thức và hành động chung tay của mỗi người trong vấn đề này đã phản ánh rõ nét suy nghĩ cao thượng: "Mình vì mọi người, mọi người vì mình".

Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 tại buổi họp chấm giải ẢNH: Q.TRÂN

Như đã biết, chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi "nhất cử nhất động" đều "lệ thuộc" vào điện, không thể sống thiếu điện; thế nhưng vẫn có cách để "xoay xở" một cách khoa học và hợp lý nhất.

Cụ thể như thế nào?

Các bài viết trong cuộc thi này là câu trả lời thuyết phục, là kinh nghiệm từ bản thân sẻ chia đến người khác và ngược lại, kinh nghiệm của người khác cũng là bài học của mình. Chẳng hạn, có những thao tác tưởng là nhỏ nhưng mấy ai nhớ đến: "Luôn mang giày cao su, giày bata, đứng trên ghế gỗ, vật cách điện, đeo găng tay cao su, giày ống mủ, đội mũ bảo hiểm khi sửa chữa điện trong nhà. Điều cần nhớ nhất là phải ngắt cầu dao chính của dòng điện trước khi sửa chữa điện trong nhà". Và, còn là "để an toàn trong việc sử dụng điện hằng ngày, ba tôi thường xuyên quan sát, kiểm tra các ổ điện, phích cắm..., thấy cái nào hở, gỉ sét, cũ kỹ hoặc có "hiện tượng" lạ như xẹt điện, tiếng kêu bất thường... là kêu thợ kiểm tra, thay thế ngay. Buổi tối, trước khi ngủ, ba thường dạo một lượt từ dưới bếp rồi lên lầu để kiểm tra, coi có ai quên tắt điện, tắt quạt hay có gì bất thường không rồi mới an tâm xuống phòng".

Những kinh nghiệm này chỉ có giá trị trong hộ gia đình riêng biệt? Không, mọi nhà khác ắt cũng suy nghĩ như thế nếu cùng chung ý thức về tiết kiệm điện, đảm bảo an toàn điện. Nói như vậy là bởi mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, tất cả đều có tác động lẫn nhau về mặt tích cực hoặc tiêu cực. Không thể nào một căn hộ do bất cẩn về điện, gây cháy nổ, tạo ra hỏa hoạn mà nhà sát vách lại không ảnh hưởng gì.

Không để xảy ra tình huống này còn là ý thức khi sử dụng điện ở cơ quan, trường học, khu chung cư. Một ý kiến hẳn sẽ được chúng ta đồng tình: "Ở trường mầm non, bếp là khu vực nhiều nguy cơ mất an toàn. Hằng năm, cấp dưỡng được tôi cho đi tập huấn phòng chống tai nạn, trong giáo trình tập huấn có nội dung an toàn điện". Đúng thế, một khi phục vụ trong môi trường tập thể, ngoài năng nổ và có trách nhiệm, dứt khoát mọi người còn phải được trang bị kiến thức về điện một cách bài bản, chứ chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân thì vẫn chưa đủ.

Thế nhưng, có những lúc "lực bất tòng tâm" bởi khi có sự cố nào đó ảnh hưởng đến cả khu vực rộng lớn, chứ không chỉ trong nhà mình, thì ta phải làm sao? Hẳn chúng ta đều thuận tình rằng: "Tự học kỹ năng an toàn về điện: Không biết cứ hỏi… tổng đài 1900 545454". Không chỉ là cơ quan tư vấn hiệu quả về chuyên môn mà còn là nơi có trách nhiệm xử lý các sự cố chung của tập thể. Chẳng hạn đường dây hạ thế trước đây được dựng trụ bằng cây bạch đàn, cây tre nay bị ngã đổ, vậy cả tập thể cùng "ra tay" lo liệu, vì nguồn điện là của chung, chứ nào của riêng ai? Nghĩ thế không sai, nhưng không đúng về chuyên môn, một bạn đọc kể lại câu chuyện có thật là chỉ một cú điện về tổng đài là ngay sau đó trụ diện "sụm bà chè" đã được thay thế bằng trụ bê tông vững chắc. Chi tiết này phản ánh sự năng nổ, tích cực và trách nhiệm của EVNHCMC.

Nhắc nhở nhau về tiết kiệm và an toàn điện là điều không bao giờ thừa. "Tự mình cứu mình trước khi trời cứu", lời dặn dò này không mảy may lạc hậu, luôn có tính thời sự. Có thể nói, qua cuộc thi lần này, thêm một lần nữa chúng ta lại nhắc nhở nhau về tinh thần đặt quyền lợi và trách nhiệm riêng chung một cách hài hòa.

Thiết nghĩ, sau này dù nhân loại có những tiến bộ vượt bậc hơn nữa về khai thác điện nhưng ý thức tiết kiệm và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành với người sử dụng. Hiểu như thế để thấy cuộc thi của chúng ta không mang tính "thời vụ" mà còn có ý nghĩa thiết thực lâu dài.