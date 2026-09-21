Những lão nông 20 năm dựng mái ấm cho người nghèo

B À CON CÓ NHÀ MỚI, MÌNH VUI

Đội cất nhà từ thiện xã Trung Hưng được thành lập năm 2006, do ông Nguyễn Văn Tát (56 tuổi) làm Đội trưởng. Đội hiện có gần 30 thành viên. Họ là nông dân, thợ hồ, thợ mộc, người buôn bán nhỏ... Ông Tát cho biết nhiều thành viên đã gắn bó với Đội từ những ngày đầu. Dù ai cũng có ruộng vườn và công việc mưu sinh, nhưng khi biết nơi nào có hộ nghèo chưa có nhà ở, mọi người đều cố gắng thu xếp. Người lo khảo sát, đo đạc; người chuẩn bị vật tư, thi công; người phụ trách hậu cần, nấu ăn. Nhiều công trình nằm ở xa, đường đi khó khăn, vật liệu phải vận chuyển bằng xuồng hoặc xe nhỏ. Vất vả là vậy nhưng các thành viên luôn động viên nhau hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Đội cất nhà từ thiện xã Trung Hưng hỗ trợ xây dựng cho người có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: DUY TÂN

"Vui nhất là nhìn thấy bà con có căn nhà mới, không còn nơm nớp lo mỗi mùa mưa gió. Chúng tôi không ai tính hôm nay mình làm bao nhiêu tiếng hay đóng góp bao nhiêu công sức, chỉ mong căn nhà hoàn thành sớm để bà con ổn định cuộc sống", ông Tát chia sẻ.

Một trong những hộ vừa được Đội hỗ trợ là gia đình bà Đào Thị Đen, thuộc diện khó khăn ở xã Trung Hưng. Căn nhà đại đoàn kết của bà được địa phương vận động kinh phí xây dựng, còn toàn bộ nhân công do đội ông Tát đảm nhận. Sau khoảng nửa tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành.

"Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, tôi luôn thấp thỏm mỗi khi mưa gió. Điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi chưa từng nghĩ mình có ngày được ở trong căn nhà kiên cố. Có căn nhà mới, tôi yên tâm hơn rất nhiều và có thêm động lực cố gắng làm ăn để ổn định cuộc sống", bà Đen xúc động nói.

T UỔI CAO VẪN MUỐN LÀM VIỆC CÓ ÍCH

Ở tuổi 70, ông Nguyễn Văn Năm, thành viên lâu năm trong Đội, vẫn đều đặn tham gia cất nhà. Nhiều năm làm nông, ông thấu hiểu cảnh những gia đình nghèo phải sống trong nhà dột nát. "Ngày còn trẻ mình nghèo nên hiểu cảnh không có chỗ ở đàng hoàng khổ đến mức nào. Giờ còn khỏe ngày nào thì tôi còn đi xây nhà ngày đó. Mỗi căn nhà hoàn thành giống như mình giúp một gia đình có thêm hy vọng để vươn lên", ông Năm bộc bạch.

Thành viên đội vận chuyển thiết bị, máy móc phục vụ công trình ẢNH: DUY TÂN

Tương tự, ở tuổi 75, ông Lương Công Danh vẫn phụ trách kỹ thuật, đo đạc và kiểm tra từng chi tiết để công trình bảo đảm an toàn. "Mình lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn như trước nhưng còn làm được việc gì có ích cho xã hội thì vẫn sẽ cố gắng. Chỉ mong bà con có căn nhà chắc chắn để an tâm làm ăn, nuôi con học hành", ông Danh chia sẻ.

Trong Đội cất nhà từ thiện, ông Hồ Văn Xia (60 tuổi) là thợ hồ chính, đảm nhận các phần việc nặng như dựng cột, xây tường, đổ nền và hướng dẫn những thành viên còn ít kinh nghiệm. Ông chia sẻ: "Làm nghề thợ hồ bao nhiêu năm giờ có dịp dùng chính nghề của mình để giúp người nghèo thì rất đáng quý. Lúc nhìn chủ nhà nhận chìa khóa, các thành viên trong đội ai cũng rưng rưng nước mắt và cảm thấy những cực nhọc của mình đều xứng đáng".

Không chỉ dựng nhà, nhiều thành viên trong đội còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo như hiến máu, hiến tiểu cầu, đồng thời đăng ký hiến mô, hiến tạng và hiến xác sau khi qua đời. Có người đã hơn 140 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, xem đó là cách thiết thực để cứu giúp người khác khi mình còn khỏe mạnh.

Sau 20 năm thành lập, Đội cất nhà từ thiện xã Trung Hưng đã góp công, góp sức xây dựng hơn 100 căn nhà, từ nhà cây, nhà tôn đến nhà kiên cố. Mỗi cây cột được dựng lên, mỗi viên gạch đặt xuống… không chỉ góp phần tạo nên một mái nhà vững chãi mà còn trao cho người nghèo niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.